Иностранный специалист высказался о развитии IT-индустрии в Казахстане

Общество , Технологии
89
Елисеева Екатерина
корреспондент

Технологические возможности в стране, по его словам, действительно впечатляют.

Фото: Kazpravda.kz

Основатель и директор BigData Team Алексей Драль на первом Центрально-Азиатском медиафоруме поделился впечатлениями о развитии IT-индустрии в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

Алексей Драль переехал в Казахстан из России.

Спикер первым делом отметил развитость IT-системы в стране.

"Когда ты приходишь в ЦОН, получаешь ключ ЭЦП, и с помощью него делаешь много классных вещей - это большой плюс. Но здесь же сразу хочу отметить и минус, на который тоже нужно обратить внимание - это образованность и осведомленность в данном вопросе. Когда мы с этим ключом, например, как с ключом от квартиры, приходим и просим сделать какую-то услугу, то нам спокойно говорят: "дайте мне свой ключ, помою окна". Но ведь не каждому вы даете этот ключ. Не все понимают, безопасно это или нет. Но возможности действительно впечатляют", - сказал Драль.

Он также поблагодарил за возможность стать участником Astana HUB.

"Также хочу поблагодарить за возможность интеграции в различных программах поддержки для обучения граждан Казахстана. Это очень важная инициатива и позволяет выращивать кадры. В этом году мы стали участниками программы и будем обучать работать с машинным обучением", – дополнил спикер. 

 

 

 

 

Популярное

Все
Коммунальная ломка
Созидательная сила «четвертой власти»
Теплицы просят угля
В Кызылорде мать семерых детей исключили из очереди на жилье
За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге
Модернизация ЖКХ: с учетом утвержденных тарифов
Земельный хай-пай
И доверие, и ответственность
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Заглянем в запасники
Гуманист и реформатор
Новый спорткомплекс в Астане
Поэт, признанный миром
Льготные микрокредиты с 2023 года смогут получать казахстанцы: кто и как
Подвижник
Победа в гостях
Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом хотят продлить в Казахстане
Президент ждет от нас справедливых решений – Смаилов на заседании по демонополизации экономики
В Сеть попали шокирующие кадры с живодером, насмерть забившим кота в Павлодаре
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
У акимов станет больше заместителей
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК
Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Болеее 400 комфортных школ построят в Казахстане за два года
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы
В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам внесли изменения
Рост бедности продолжается в Казахстане
Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Двухэтажный дом горит в Астане (видео)
Кыргызстану вновь продлят срок модернизации пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Общество
Когда начнут контролировать мобильные переводы казахстанцев
Общество
На 15 лет посадили астанчанина за пропаганду насильственног…
Общество
Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили срок ареста
Общество
Сколько казахстанских госслужащих не сдали декларацию о дох…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]