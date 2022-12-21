Иностранный специалист высказался о развитии IT-индустрии в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

Основатель и директор BigData Team Алексей Драль на первом Центрально-Азиатском медиафоруме поделился впечатлениями о развитии IT-индустрии в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Алексей Драль переехал в Казахстан из России.

Спикер первым делом отметил развитость IT-системы в стране.

"Когда ты приходишь в ЦОН, получаешь ключ ЭЦП, и с помощью него делаешь много классных вещей - это большой плюс. Но здесь же сразу хочу отметить и минус, на который тоже нужно обратить внимание - это образованность и осведомленность в данном вопросе. Когда мы с этим ключом, например, как с ключом от квартиры, приходим и просим сделать какую-то услугу, то нам спокойно говорят: "дайте мне свой ключ, помою окна". Но ведь не каждому вы даете этот ключ. Не все понимают, безопасно это или нет. Но возможности действительно впечатляют", - сказал Драль.

Он также поблагодарил за возможность стать участником Astana HUB.

"Также хочу поблагодарить за возможность интеграции в различных программах поддержки для обучения граждан Казахстана. Это очень важная инициатива и позволяет выращивать кадры. В этом году мы стали участниками программы и будем обучать работать с машинным обучением", – дополнил спикер.