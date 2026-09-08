Иностранца осудили на 6 лет за распространение наркотиков в ЗКО

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего иностранного гражданина при осуществлении закладок, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД, при личном обыске у мужчины обнаружены и изъяты 12 свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом, а также два телефона. Кроме того, в ходе осмотра обнаружены и изъяты еще 13 свертков с аналогичным веществом.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина работал курьером в интернет-магазине, осуществлявшем распространение наркотических средств. Согласно заключению соответствующей экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством.

«По данному факту проведено досудебное расследование. По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Полиция призывает граждан не соглашаться на предложения о работе, связанные с распространением наркотических средств, в том числе через интернет и мессенджеры. За незаконный оборот наркотиков законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до длительного срока лишения свободы», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, в ВКО в рамках ОПМ «Қарасора» пресекли деятельность 20-летнего жителя другого города, подозреваемого в распространении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере.