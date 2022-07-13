Иностранца, вербовавшего молодежь в наркоторговлю, задержали в Казахстане

Полиция Восточно-Казахстанской области ликвидировала крупный наркоканал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Полицейские Восточно-Казахстанской области при координации департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК провели специальную операцию по пресечению канала поставки в регион синтетических и психотропных наркотиков.

В результате оперативной разработки задержали гражданина Узбекистана 26 лет, который приехал на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в сбыт наркотиков. В ходе обыска у него изъяли более 500 граммов психотропного вещества «альфа-PVP», рассказали в полиции.

Как отметил заместитель начальника ДП области полковник полиции Талгат Шаяхметов: «В отношении задержанного ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК, и с санкции суда он арестован. Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1 600 разовых доз синтетических наркотиков».

Иностранцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.