Иностранцев с электронной визой освободили от регистрации в миграционной службе

Иностранцы с электронной визой освобождаются от регистрации в миграционной службе Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С начала 2019 года в Казахстане в пилотном режиме запущен механизм оформления однократной визы для иностранцев в электронном формате. Электронная виза оформляется через Визово-миграционный портал (www.vmp.gov.kz).
Электронная виза оформляется на основании приглашения казахстанской стороны, которое оформляется в подразделениях миграционной службы.
Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение – 23 государств.
Паспорт, предоставляемый получателем визы:
– не должен вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, не содержать оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц;
– иметь не менее 2 чистых страниц;
– срок его действия не должен истекать ранее 3 месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы;
- не должен иметь отметок о продлении срока действия.
При замене проездного документа (паспорта) электронную визу необходимо получить повторно. В случае несоответствия информации в электронной визе и проездном документе, удостоверяющем личность, электронная виза считается недействительной и это может послужить причиной отказа во въезде в Казахстан.
Иностранцы могут въезжать/выезжать в Казахстан с использованием электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Нур-Султан и Алматы. При прохождении Государственной границы и во время пребывания в стране иностранец должен иметь при себе паспорт и электронную визу в распечатанном виде.
Иностранцы, имеющие электронную визу, освобождаются от регистрации в органах миграционной службы. Принимающие лица должна информировать миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.
Визово-миграционный портал (пошаговая инструкция):
– для оформления электронной визы иностранцу необходимо зарегистрироваться на веб-портале ( www.vmp.gov.kz );
– зайти в раздел "электронная виза" и подтвердить приглашение;
– ознакомиться с требованиями получения электронной визы;
– ввести номер приглашения (номер направляется приглашающей стороной) и заполнить паспортные данные;
– после подтверждения приглашения, подтвердить соответствие информации в электронной визе и проездном документе, удостоверяющем личность;
– оплатить онлайн консульский сбор (важно после оплаты вернуться в личный кабинет портала);
– распечатать электронную визу (виза формируется в личном кабинете);
– предъявить распечатанную электронную визу при паспортном контроле в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы.
Список стран, гражданам которых возможно оформление однократных электронных туристических виз для въезда в РК
1. Алжир
2. Ангола
3. Андорра
4. Антигуа и Барбуда
5. Аруба
6. Багамские острова
7. Бангладеш
8. Барбадос
9. Бахрейн
10. Белиз
11. Бенин
12. Боливия
13. Ботсвана
14. Бруней-Даруссалам
15. Буркина Фасо - Верхняя Вольта
16. Бурунди
17. Бутан
18. Вануату
19. Ватикан
20. Венесуэла
21. Вьетнам
22. Габон
23. Гайана
24. Гаити
25. Гамбия
26. Гана
27. Гватемала
28. Гвинея
29. Гвинея-Бисау
30. Гондурас
31. Гренада
32. Джибути
33. Доминика
34. Доминиканская республика
35. Замбия
36. Зимбабве
37. Индия
38. Индонезия
39. Камбоджа
40. Камерун
41. Катар
42. Кения
43. Кирибати
44. КНДР
45. КНР
46. Колумбия
47. Коморские острова
48. Конго республика
49. Коста-Рика
50. Кот-Д Ивуар
51. Куба
52. Кувейт
53. Лаос
54. Лесото
55. Либерия
56. Ливан
57. Лихтенштейн
58. Маврикий
59. Мавритания
60. Мадагаскар
61. Макао (Аомынь)
62. Македония
63. Малави
64. Мали
65. Мальдивская республика
66. Марокко
67. Маршалловы острова
68. Микронезия
69. Мозамбик
70. Мъянма (Бирма)
71. Намибия
72. Науру
73. Непал
74. Нигер
75. Нигерия
76. Никарагуа
77. Оман
78. Палау
79. Панама
80. Папуа-Новая Гвинея
81. Парагвай
82. Перу
83. Руанда
84. Сальвадор
85. Самоа
86. Сан-Марино
87. Сан-Томе и Принсипи
88. Саудовская Аравия
89. Свазиленд
90. Сейшельские острова
91. Сенегал
92. Сент-Винсент и Гренадины
93. Сент-Китс и Невис
94. Сент-Люсия
95. Суринам
96. Сьерра-Леоне
97. Таиланд
98. Танзания
99. Того
100. Тонга
101. Тринидад и Тобаго
102. Тувалу
103. Тунис
104. Туркменистан
105. Уганда
106. Уругвай
107. Фарерские острова
108. Фиджи
109. Филиппины
110. Центральноафриканская Республика
111. Чад
112. Черногория (Монтенегро)
113. Шри-Ланка
114. Эритрея
115. Эфиопия
116. ЮАР
117. Ямайка
Список стран, граждане которых имеют возможность оформить электронную деловую и визу на лечение в РК
1. Багамские острова
2. Бермудские острова
3. Бурунди
4. Гондурас
5. Гренландия
6. Индонезия
7. Катар
8. Кувейт
9. Лаос
10. Макао
11. Марокко
12. Ватикан
13. Вирджинские острова
14. Вьетнам
15. Гаити
16. Камбоджа
17. Куба
18. Македония
19. Никарагуа
20. Оман
21. Сербия
22. ЮАР
23. Черногория
С начала 2019 года в Казахстане в пилотном режиме запущен механизм оформления однократной визы для иностранцев в электронном формате. Электронная виза оформляется через Визово-миграционный портал (www.vmp.gov.kz).
Электронная виза оформляется на основании приглашения казахстанской стороны, которое оформляется в подразделениях миграционной службы.
Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение – 23 государств.
Паспорт, предоставляемый получателем визы:
– не должен вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, не содержать оговорок, записей, подчисток и исправлений, вырванных или расшитых страниц;
– иметь не менее 2 чистых страниц;
– срок его действия не должен истекать ранее 3 месяцев с даты окончания срока действия запрашиваемой визы;
- не должен иметь отметок о продлении срока действия.
При замене проездного документа (паспорта) электронную визу необходимо получить повторно. В случае несоответствия информации в электронной визе и проездном документе, удостоверяющем личность, электронная виза считается недействительной и это может послужить причиной отказа во въезде в Казахстан.
Иностранцы могут въезжать/выезжать в Казахстан с использованием электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Нур-Султан и Алматы. При прохождении Государственной границы и во время пребывания в стране иностранец должен иметь при себе паспорт и электронную визу в распечатанном виде.
Иностранцы, имеющие электронную визу, освобождаются от регистрации в органах миграционной службы. Принимающие лица должна информировать миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.
Визово-миграционный портал (пошаговая инструкция):
– для оформления электронной визы иностранцу необходимо зарегистрироваться на веб-портале ( www.vmp.gov.kz );
– зайти в раздел "электронная виза" и подтвердить приглашение;
– ознакомиться с требованиями получения электронной визы;
– ввести номер приглашения (номер направляется приглашающей стороной) и заполнить паспортные данные;
– после подтверждения приглашения, подтвердить соответствие информации в электронной визе и проездном документе, удостоверяющем личность;
– оплатить онлайн консульский сбор (важно после оплаты вернуться в личный кабинет портала);
– распечатать электронную визу (виза формируется в личном кабинете);
– предъявить распечатанную электронную визу при паспортном контроле в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы.
Список стран, гражданам которых возможно оформление однократных электронных туристических виз для въезда в РК
1. Алжир
2. Ангола
3. Андорра
4. Антигуа и Барбуда
5. Аруба
6. Багамские острова
7. Бангладеш
8. Барбадос
9. Бахрейн
10. Белиз
11. Бенин
12. Боливия
13. Ботсвана
14. Бруней-Даруссалам
15. Буркина Фасо - Верхняя Вольта
16. Бурунди
17. Бутан
18. Вануату
19. Ватикан
20. Венесуэла
21. Вьетнам
22. Габон
23. Гайана
24. Гаити
25. Гамбия
26. Гана
27. Гватемала
28. Гвинея
29. Гвинея-Бисау
30. Гондурас
31. Гренада
32. Джибути
33. Доминика
34. Доминиканская республика
35. Замбия
36. Зимбабве
37. Индия
38. Индонезия
39. Камбоджа
40. Камерун
41. Катар
42. Кения
43. Кирибати
44. КНДР
45. КНР
46. Колумбия
47. Коморские острова
48. Конго республика
49. Коста-Рика
50. Кот-Д Ивуар
51. Куба
52. Кувейт
53. Лаос
54. Лесото
55. Либерия
56. Ливан
57. Лихтенштейн
58. Маврикий
59. Мавритания
60. Мадагаскар
61. Макао (Аомынь)
62. Македония
63. Малави
64. Мали
65. Мальдивская республика
66. Марокко
67. Маршалловы острова
68. Микронезия
69. Мозамбик
70. Мъянма (Бирма)
71. Намибия
72. Науру
73. Непал
74. Нигер
75. Нигерия
76. Никарагуа
77. Оман
78. Палау
79. Панама
80. Папуа-Новая Гвинея
81. Парагвай
82. Перу
83. Руанда
84. Сальвадор
85. Самоа
86. Сан-Марино
87. Сан-Томе и Принсипи
88. Саудовская Аравия
89. Свазиленд
90. Сейшельские острова
91. Сенегал
92. Сент-Винсент и Гренадины
93. Сент-Китс и Невис
94. Сент-Люсия
95. Суринам
96. Сьерра-Леоне
97. Таиланд
98. Танзания
99. Того
100. Тонга
101. Тринидад и Тобаго
102. Тувалу
103. Тунис
104. Туркменистан
105. Уганда
106. Уругвай
107. Фарерские острова
108. Фиджи
109. Филиппины
110. Центральноафриканская Республика
111. Чад
112. Черногория (Монтенегро)
113. Шри-Ланка
114. Эритрея
115. Эфиопия
116. ЮАР
117. Ямайка
Список стран, граждане которых имеют возможность оформить электронную деловую и визу на лечение в РК
1. Багамские острова
2. Бермудские острова
3. Бурунди
4. Гондурас
5. Гренландия
6. Индонезия
7. Катар
8. Кувейт
9. Лаос
10. Макао
11. Марокко
12. Ватикан
13. Вирджинские острова
14. Вьетнам
15. Гаити
16. Камбоджа
17. Куба
18. Македония
19. Никарагуа
20. Оман
21. Сербия
22. ЮАР
23. Черногория