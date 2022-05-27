Иностранцы не могут получить ИИН онлайн в Казахстане

В пресс-службе Государственной корпорации «Правительство для граждан» сообщили, что иностранцы могут получить ИИН пока только в режиме оффлайн, обратившись в ЦОНы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Сейчас эта услуга недоступна в режиме онлайн. В любом ЦОНе эту услугу иностранцы могут получить в режиме оффлайн», – прокомментировали в пресс-службе «Правительства для граждан».

Также на сайте eGov указано, что услуга недоступна по техническим причинам. В Правительстве для граждан приносят извинения за предоставленные неудобства. Сообщается, что услуга будет доступна в ближайшее время.