Иностранцы не могут получить казахстанский ИИН – ответ госорганов

В Министерстве внутренних дел и Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности объяснили, почему услуга по формированию ИИН иностранцам на данный момент недоступна на портале электронного правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства (нерезидентам РК), временно пребывающим в РК, на данный момент недоступна на портале электронного правительства egov.kz», - говорится в совместном заявлении МВД и МЦРИАП.

Сообщается, что к этому часу ведутся технические работы Министерством внутренних дел РК совместно с Комитетом государственных услуг МЦРИАП РК и АО «Национальные информационные технологии».

Для получения данной госуслуги можно обратиться в ЦОНы страны.