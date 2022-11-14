Иностранцы нелегально добывали золото в Абайской области

В Абайской области задержана группа мужчин, подозреваемых в незаконной добыче золотосодержащей руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz. Незаконные старатели трудились на участке “Едилбай” в Жарминском районе.

Задержаны 13 мужчин, в том числе 7 иностранцев.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 части 3 УК РК. В ходе проведенных мероприятий в 30 км от поселка Жангизтобе ликвидировано 2 незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала.

Задержаны 13 “черных” старателей, в числе которых 7 иностранцев. При проведении обысковых мероприятий было обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более 2-х килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, необходимое для добычи", – рассказали в полиции.

Стражи порядка добавили, что в организации нелегальной добычи золота подозревают местного жителя.