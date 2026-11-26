Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Иностранцев особенно привлекают доступные и качественные стоматологические услуги, рассказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в курултае.

По его словам, в страну приезжают жители дальнего зарубежья, где установка импланта обходится в несколько тысяч или даже десятки тысяч долларов или евро. Вице-министр сослался на данные Ассоциации стоматологов Казахстана.

«Пройти обследование или установить тот же имплант в Казахстане значительно дешевле, а по качеству стоматологических услуг мы ничем не уступаем», — отметил Тимур Султангазиев.

Журналисты спросили, приведёт ли растущий спрос со стороны иностранцев к подорожанию лечения для местных жителей. Вице-министр ответил, что таких опасений в ведомстве нет.

«Мы, наоборот, считаем, что при увеличении потока иностранных граждан у специалистов, работающих в стоматологических кабинетах, появится больше возможностей для достойного заработка. Это и средний медицинский персонал, и врачи», — пояснил он.

Дополнительный доход, считает Султангазиев, может даже помочь разгрузить другие направления медицины. Кроме того, в стоматологию планируют привлечь новые источники финансирования. Развитие медицинского туризма в целом, по оценке вице-министра, благоприятно скажется на экономике страны.

На фоне растущего интереса иностранцев понятие «медицинский туризм» планируют закрепить в законе. Отдельно урегулируют порядок обслуживания и сопровождения тех, кто приезжает на лечение из-за рубежа.

Выступая на заседании курултая, Тимур Султангазиев отметил, что это расширит возможности отечественных клиник и поможет привлечь дополнительные инвестиции. Главным приоритетом, подчеркнул он, остаётся доступность медицинской помощи для граждан Казахстана.