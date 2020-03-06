Инспектор-педагог

Подросток – колючка?

Нэлля – пятый ребенок в семье. На момент окончания средней школы в доме уже было четверо студентов, и потому дальнейший выбор профессии был связан исключительно с возможностью бесплатного обучения.

– Это папа мне предложил учиться в Алматинской академии МВД. С одной стороны, бесплатно, а с другой – я и так не из робкого десятка, на роль защитницы подходила, что называется, по всем статьям, – не без улыбки объясняется Нэлля. – В общем, прошла первоначальные полевые сборы для абитуриентов в Карагандинской области, после чего меня зачислили в Алматинскую академию МВД.

А уже в 2010 году Нэлля проходила практику в столичном департаменте внутренних дел, куда и пришла работать школьным инспектором по делам несовершеннолетних. Сейчас же майор Дощанова – начальник подразделения ювенальной полиции. Но на пути по карьерной лестнице пережить ей пришлось немало.

Старшим инспектором полиции Нэлля проработала более 10 лет, и все это время в одном отделении Сарыаркинского района. Как отмечает специа­лист, это старый центр, где расположено больше всего организаций образования.

– Конечно, есть своя специфика. То есть просто приехать и отработать материал у нас не получится. Когда дело касается ребенка, а уж тем более нескольких детей, все происходит иначе. У нас нет карательной цели, мы никогда не стремимся наказать кого бы то ни было. Главное – разобраться в причинах содеянного, – рассказывает нам Нэлля.

По сути, нельзя с ней не согласиться. Ведь в большинстве случаев виноваты не дети, а… родители. Надо сказать, что, понимая важность психологического аспекта в работе с детьми и их родителями и опекунами, Нэлля прошла обучение в научно-педагогической магистратуре КазГЮА по специализации «Девиация поведения несовершеннолетних и работа с ними».

В целом работа руководителя по делам несовершеннолетних охватывает очень много вопросов – начиная от профилактики правонарушений в школе и заканчивая безопасностью учащихся. Особенно актуальны дорожная и пожарная безопасность, воп­росы открытых колодцев, обустройства электросетей и другое. Кроме того, есть дети, которые состоят в конфликте с законом. И к ним очень важно найти подход.

– Ребенок не должен воспринимать тебя как инспектора. Тогда он просто «закроется», как ежик… Напротив, нужно суметь стать тем человеком, которому захочется все рассказать и который будет рядом при разговорах с родителями и, может быть, даже в суде, – продолжает женщина в погонах.

Отдельный, большой пласт – это работа с неблагополучными семьями. Хотя само понятие «неблагополучная семья» Нэлля употреблять не любит. Считает, что так говорить нельзя, ведь семья должна ассоциироваться с чем-то теплым, родным, комфортным…

А между тем только в Нур-Султане порядка 200 семей состоят на учете. При этом работа инспектора, как зачастую бытует мнение, не состоит в лишении родительских прав.

– Это вообще прерогатива суда. У инспектора же, наоборот, главная цель – оставить ребенка в семье, сделать все возможное, чтобы родитель понял, что может потерять свое чадо и это страшно! – поясняет майор ОВД.

Впрочем, случаи бывают всякие. Сложнее всего приходится работать с родителями, которые не считают себя субъектом профилактики и уверены, что за их детей должны отвечать школа и… полиция.

– Приходится находить подход и к таким родителям. Вот недавно, к примеру, 13-летний подросток принес с собой в школу электронную сигарету, а вместе с ней различные приспособления с жидкостями, которые тут же и начал использовать. Причем школьник был уверен, что это нормально! – вспоминает Нэлля. – Мы решили сразу же провести родительское собрание, куда пригласили и родителей этого конкретного ученика. И что вы думаете? Они пришли с адвокатом! Начали ссылаться на разрешительные документы, что нарушения в этом они не видят и вообще всей семьей курят смеси у себя дома…

По словам собеседницы, взрос­лые помимо прочего вели себя очень агрессивно, высказали претензии по поводу самого факта приглашения их на родительское собрание.

И такие родители, к сожалению, стали встречаться довольно часто. В основном это молодые амбициозные люди, совершенно невоспитанные и порой даже неадекватные. Но работа у инспекторов по делам несовершеннолетних такая, что приходится выстраивать диалог даже с такими горе-отцами и матерями.

И буллинг, и ЗОЖ, и... волонтеры

На заметку родителям: ответственность в уголовном порядке возникает, как правило, с 16 лет. Однако за некоторые преступления, как исключение из общего правила, установлена ответственность и в 14-летнем возрасте. Речь идет об убийстве, умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, похищении человека, краже, разбое, вымогательстве, заведомо ложном сообщении об акте терроризма, хищении либо вымогательстве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и другом. В связи с этим в учебных заведениях подросткам разъясняются и вопросы наступления уголовной ответственности, ведь ранняя профилактика всегда была и будет лучшим средством борьбы с преступностью.

– Сейчас запланирован конкурс видеороликов среди детей о недопущении случаев буллинга, о том, как важно вести здоровый образ жизни, придерживаться законопослушного поведения. Причем делать их нужно руками самих же детей, – говорит Нэлля Дощанова.

Один из методов воздействия на подростков – помещение их в специальную организацию образования для детей с девиантным поведением. Основанием тому, как правило, становятся уход из дома без причины, злоупотребление наркотическими и алкогольными веществами, уклонение от учебы. Мерами же профвоздействия становятся беседы и привлечение родителей к административной ответственности, постановка на учет. Если бесконечные посещения по месту жительства не приносят результатов, то по решению суда, даже против воли родителей, ребенка помещают туда, где он в принудительном порядке проходит обучение от трех месяцев, предметно работает с психологом.

– В большинстве случаев после спецшколы приезжают совсем другие дети. Подростки даже потом выражают свою благодарность за помощь. Так, недавно 15-летняя ученица столичной средней школы прошла курс обучения и реабилитации. Девочка-подросток была беспризорной и могла стать жерт­вой любого преступления. Теперь, пройдя курс с психологом и обучение в спецшколе, она поступила в колледж, получает специальность и строит планы на дальнейшую жизнь, – отмечает майор Дощанова.

Другая история о мальчике, который состоял на учете из-за того, что пропускал школьные занятия, много времени проводил в компьютерных клубах. Была проведена большая работа с родителями – их даже привлекли к административной ответственности. Ребенка же поставили на учет, с ним работал школьный психолог. Но дошло до суда с участием представителей школы, родителей и инспектора. А вот сейчас этот мальчик успешно учится в университете, и родители рассказывают о его достижениях и успехах.

Другой интересный случай: школьница, с которой когда-то работали инспектора по делам несовершеннолетних, успешно окончила Костанайскую академию МВД РК. И теперь работает в одном отделе со своим инспектором!

Можно отметить и то, что несовершеннолетние все чаще стали обращаться к своим школьным инспекторам, чтобы стать волонтерами. Конечно, для этого требуется разрешение родителей. Но если они его получили, то могут оказать неоценимую помощь в работе полиции. Так, волонтеры-подростки очень активны во время поиска пропавших детей, совместных обходов игровых и компьютерных клубов, а также в период подворовых обходов с памятками в начале отопительного сезона и в преддверии весенних паводков.

Майор Дощанова не раз наг­раждалась почетными грамотами и благодарственными письмами органов внутренних дел, образования и акимата. Имеет медаль «10 лет службы» и нагрудный знак «Отличник МВД РК».

Единственное, о чем сожалеет Нэлля, так это о том, что почти все свое время ей приходится отдавать другим детям, лишая внимания собственного четырехлетнего сына. Но, с другой стороны, разве может у мамы, которая знает все о детях и их интересах, вырасти плохой сын? Конечно же, нет! И в этом уверены не только родные и близкие, но и благодарные родители ее многочис­ленных подопечных. Потому в преддверии 8 Марта и они, и мы спешим поздравить Нэллю и многих других женщин-полицейских, готовых прийти на помощь будущему страны – нашим детям.