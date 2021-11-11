Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты
Популярная социальная сеть Instagram начинает тестирование нового инструмента, с помощью которого будет создаваться оповещение для пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Riafan.ru.
Работа над новой опцией уже ведется, и некоторые пользователи даже смогут начать ей пользоваться в тестовом режиме.
По словам главы сервиса Адама Моссери, в случае успешной проверки воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре.
«На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break («Сделай перерыв»). Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — отметил представитель компании в своем Twitter-аккаунте.
В публикации Моссери подчеркнул, что компания считает своей целью непрерывное совершенствование, ориентируемое на отзывы пользователей. Он попросил всех, кто опробует опцию, поделиться своими впечатлениями и высказать мнение.