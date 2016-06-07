Статьи Институт частный, значимость – государственная Лаура ТУСУПБЕКОВА

По словам вице-спикера Мажилиса, в настоящее время проблемы несвоевременного исполнения судебных актов, отчасти игнорирование принципа неотвратимости наказания, неправомерных действий субъектов малого и среднего бизнеса и перспективы дальнейшего развития института частного судебного исполнения являются актуальными для нашей страны. Добровольное исполнение решений судов еще не стало неотъемлемой частью правовой культуры, считает вице-спикер. Поэтому следует организовать процесс восстановления нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан в рамках исполнительного производства.



Выступая перед депутатами, министр юстиции Б. Имашев отметил, исполнение судебных актов является конечным итогом реализации правосудия и важным средством обеспечения конституционной гарантии на защиту прав граждан. Еще каких-то 4–5 лет назад на его качество и эффективность отрицательно влияли отсутствие должного статуса у судебного исполнителя, недостаточность полномочий, низкая заработная плата, ненадлежащее материаль­но-техническое оснащение и чрезмерная нагрузка.



Сегодня количество частных судебных исполнителей составило 1 200, что по сравнению с I кварталом 2015 года больше почти в 2 раза, а с учетом помощников в сфере частного исполнения всего задействовано около 4 тыс. лиц. При этом, если раньше частные судебные исполнители больше проявляли интерес к исполнению только коммерчески выгодных производств, то сейчас ориентированы на исполнение социально значимых категорий дел, особенно на взыскание алиментов, так как за исполнение таких дел оплата предусмотрена за счет государственного бюджета.

– Принятыми мерами значительно, а именно на 76%, снижено количество документов, по которым алименты не выплачиваются вообще, с 15 тысяч до 3 с половиной тысяч, – сказал глава Минюста.

Однако проблема взыскания алиментов решена не по всем делам из-за отсутствия работы, доходов, имущества, на которые возможно обратить взыскание либо в виду их намеренного сокрытия должником. В настоящее время Министерством юстиции проводится подготовительная работа по интеграции с информационными системами банков второго уровня для возможности истребования информации о банковских счетах физических лиц в электронном формате.



– Таким образом, в результате принятых мер удалось создать прочную основу для дальнейшего развития института ЧСИ и возможности перехода на преимущественно частное исполнение, – отметил министр юстиции, подчеркнув, что еще существуют нереализованные резервы для повышения эффективности исполнения судебных актов и постановлений о взыскании административных штрафов.

С содокладом на тему «правительственного часа» выступил председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров. Депутаты основательно подготовились к «правительственному часу»: вопрос изучен в регионах, для чего были организованы «круглые столы», в ходе которых прозвучали экспертные мнения на заданную тему. Обобщив полученную ранее информацию, Н. Абдиров констатировал, что в целом можно отметить: институт частного судебного исполнения на сегодня состоялся и дает позитивные результаты.

Между тем дальнейшее формирование модели исполнительного производства требует взвешенного подхода.



– Переход к новой модели, основу которой составляют частные судебные исполнители, требует от государства не просто увеличения их количества. Более важно достичь гармоничного равновесия между функциональной эффективностью и коммерческой привлекательностью этой профессии, – отметил депутат.

По словам Н. Абдирова, сегодня установленные законами отдельные правоотношения между государственными органами и частными судебными исполнителями не находят должной реализации на практике. Попросту говоря, нормы законов не работают. В результате акты судебных и уполномоченных органов остаются не исполненными, либо исполняются не в полной мере. Было отмечено, что совершенствование работы частных судебных исполнителей – ключ к успеху нового института.



Судебные исполнители, как сообщил Н. Абдиров, высказывали сомнение в необходимости принятия закона о коллекторской деятельности, проект которого сейчас рассматривается в Мажилисе Парламен­та. По-прежнему остается острой ситуация с исполнением социально значимой категории исполнительных документов по задолженностям по заработной плате и алиментам.

Согласно регламенту, после содоклада министр ответил на депутатские вопросы. После выступлений парламентариев кратким заключительным словом «правчас» завершила вице-спикер Гульмира Исимбаева. По итогам обсуждения приняты соответствующие рекомендации Правительству с учетом депутатских замечаний.

