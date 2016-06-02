Свежий выпуск
Институт духовной дипломатии
Лаура ТУСУПБЕКОВА

Открывая заседание, председатель Сената Парламента РК – руководитель секретариата съезда Касым-Жомарт Токаев отметил, что состоявшаяся накануне международная конференция «Религии против терроризма» еще раз продемонстрировала высокую актуальность проблем, рассматривае­мых Съездом лидеров мировых и традиционных религий. Спикер Сената выразил уверенность в том, что прошедшая конференция значительно обогатила представление о формах и методах противодействия террору, а также заложила фундамент для дальнейшего взаи­модействия парламентариев и духовных дея­телей в борьбе с этим злом.

К. Токаев напомнил, что при поддержке членов секретариата в Дек­ларацию V съезда вошли «Пять призывов» Президента Нурсултана Назарбаева. Речь идет о прекращении военных конфликтов и объявлении перемирия, отказе от силовых методов решения политических противоречий, устранении пропасти недоверия между крупными державами, прекращении практики использования масс-медиа для разжигания межконфессиональной розни, а также объединении усилий религиозных и политических деятелей для решения проблем нищеты, голода, эпидемий, безработицы, борьбы с последствиями природных стихий и техногенных катастроф.

Как подчеркнул председатель Сената, эти пять призывов получили достойное развитие в инициативах, которые казахстанский Лидер огласил в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в знаменитом Манифесте «Мир. XXI век».

Участники заседания обменялись мнениями по итогам V Съезда лидеров мировых и традиционных религий и XIV заседания секретариата съезда.

Так, заведующий отделом по связям с исламом Папского совета по межрелигиозному диалогу Святого Престола (Ватикан) Халед Акаше отметил, что руководство Казахстана, инициировав съезд, в свое время проявило дальновидность. Прошло всего несколько лет, и экстремизм и терроризм стали обретать все более изощренные формы, а значит тем активнее и интенсивнее должны пропагандироваться истинные гуманитарные ценности. А для этого в свою очередь нужна площадка, на которой религиозные деятели должны обсуждать вызовы современности, устанавливать друг с другом диалог.

– Этот диалог успешно проходит здесь, в Астане. Получая поддержку от Казахстана, мы, члены секретариата, осознаем всю важность и ответственность, которая лежит на нас в пропаганде вечных истин, – сказал Х. Акаше, отметив необходимость выработки конкретных и эффективных механизмов по решению проблем современности, от которых страдает человечество.

К этому мнению присоединился Мэтью Ходс, директор Альянса цивилизаций ООН.

– Выражаю благодарность Лидеру Казахстана за этот межрелигиозный диалог, который был начат на казахстанской земле. Альянс цивилизация глубоко убежден в роли, которую могут играть религиозные деятели в сокращении напряженности и конфликтов, продвижении мира и понимания по всем мире, – сказал М. Ходс.

Члены секретариата также рассмотрели вопросы, касающиеся учреждения Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, Почетной медали Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также создания Музея мира и согласия.

Также были обсуждены предложения по тематике и повестке дня VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в столице Казахстана в 2018 году. Предстоящий форум предложено посвятить теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». Секционные заседания VI съезда будут вестись по следующим направлениям: «Манифест «Мир. XXI век» как концепция глобальной безопасности»; «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества»; «Религия и глобализация: вызовы и ответы»; «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».

Принято решение провести очередное XVI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий 9 августа 2017 года в Астане.

Подводя итоги мероприятия, К. Токаев подчеркнул, что драматические события нашей эпохи трансформируют астанинский съезд в важнейший институт глобальной «духовной дипломатии». Было отмечено, что без эффективной работы религиозных лидеров идеологические основы терроризма не удастся пошатнуть. Он напомнил, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая V Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2015 году, заявил, что религиозным лидерам принадлежит ключевая роль в смутные времена, и они представляют собой своеобразный религиозный клей для объединения сообществ, предоставляя общую почву для достижения мира и общих проблем.

– Этого можно добиваться, используя свою религиозную власть, мотивируя людей на исповедывание общих ценностей гумманости и человечности. Мы вновь убеждаемся, что искоренение насилия и построение безопасного мира невозможны без деятельного вовлечения религиозных лидеров, – сказал спикер. – Помимо большой содержательной работы, мы сегодня значительно продвинулись в плане дальнейшей институционализации Съезда лидеров мировых и традиционных религий, – сказал в заключение К. Токаев.

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