Институт общественной политики провел опрос среди населения Казахстана

Исследование проводилось с 17 февраля по 6 марта методом массового опроса «face-to-face», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Институт общественной политики

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Объем выборки составил 2 000 респондентов из всех регионов страны. Согласно полученным результатам более 70% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.

При этом уровень доверия к основным институтам власти остается на прежнем, достаточно высоком уровне, что демонстрирует соответствующую оценку эффективности проводимой госполитики в стране.

Уровень консолидации общества и власти подтверждается также и оценкой населением текущей политической (76,5%) и социально-экономической (67%) обстановки.