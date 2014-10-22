Институт отмены госрегистрации нормативно-правовых актов предлагают ввести в Казахстане 

Политика
Айнур Курамысова
@Kazpravda.kz
В Казахстане предлагают ввести институт отмены государственной регистрации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра юстиции РК Зауреш Баймолдину. В Мажилисе Парламента РК  состоялась презентация законопроекта "О правовых актах". 

"В сфере государственной регистрации нормативно-правовых актов предлагается ввести институт отмены государственной регистрации как одной из мер обеспечения законности нормативно-правых актов. Естественно, этот механизм будет крайней мерой регистрирующего госоргана в случае обнаружения фактов нарушения действующего законодательства", – сказала Баймолдина на презентации законопроекта "О правовых актах". 

"В этом случае орган юстиции как регистрирующий орган должен обратиться в соответствующий государственный орган, который принял тот или иной подзаконный акт, и если уполномоченный орган не станет исправлять допущенную ошибку, то будет составлено заключение и орган юстиции обратится уже в суд за отменой такого подзаконного акта", – подчеркнула вице-министр.

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