Институт отмены госрегистрации нормативно-правовых актов предлагают ввести в Казахстане Политика Айнур Курамысова

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В Казахстане предлагают ввести институт отмены государственной регистрации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра юстиции РК Зауреш Баймолдину. В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта "О правовых актах".



"В сфере государственной регистрации нормативно-правовых актов предлагается ввести институт отмены государственной регистрации как одной из мер обеспечения законности нормативно-правых актов. Естественно, этот механизм будет крайней мерой регистрирующего госоргана в случае обнаружения фактов нарушения действующего законодательства", – сказала Баймолдина на презентации законопроекта "О правовых актах".



"В этом случае орган юстиции как регистрирующий орган должен обратиться в соответствующий государственный орган, который принял тот или иной подзаконный акт, и если уполномоченный орган не станет исправлять допущенную ошибку, то будет составлено заключение и орган юстиции обратится уже в суд за отменой такого подзаконного акта", – подчеркнула вице-министр.