Размещение Института в Алматы будет способствовать укреплению институционального присутствия системы ООН в Казахстане

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В рамках III Форума стратегических партнеров, проходящего в Астане, состоялось подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Университетом Организации Объединенных Наций (УООН) об обеспечении деятельности Института сравнительных исследований региональной интеграции (UNU-CRIS) в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Соглашение предусматривает размещение штаб-квартиры Института в Алматы. Данная инициатива реализуется во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по итогам его визита в Японию в декабре 2025 года и является важным шагом в укреплении сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций.

Размещение Института в Алматы будет способствовать укреплению институционального присутствия системы ООН в Казахстане, расширению международных научных и академических связей, развитию исследовательского потенциала отечественных университетов, а также интеграции казахстанского научного сообщества в глобальное академическое пространство.

Особое значение данная инициатива имеет для укрепления позиций Алматы в качестве международного академического и экспертного центра Центральной Азии, расширения возможностей для взаимодействия с ведущими зарубежными университетами, международными организациями и научно-исследовательскими институтами.

В целом подписание Соглашения подтверждает приверженность Казахстана принципам многостороннего сотрудничества и последовательный курс на укрепление партнерства с Организацией Объединенных Наций, развитие науки и высшего образования, а также повышение международного авторитета страны.