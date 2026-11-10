Институт уголовных проступков: результаты и перспективы

Институт уголовных проступков стал одним из важных нововведений Уголовного кодекса 2014 года. Его внедрение было направлено на более четкое разграничение ответственности, гуманизацию уголовной политики и обеспечение соразмерности наказания.
Согласно статье 10 УК уголовным проступком признается совершенное виновное деяние, не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу его причинения личности, организации, обществу или государству. За его совершение предусмотрены штраф, исправительные, общественные работы, арест либо выдворение за пределы страны иностранного гражданина или лица без гражданства.
Сформировавшаяся за 10 лет правоприменительная практика позволяет оценить эффективность реализации института, выявить недостатки и определить направления дальнейшего развития. Так, за период его существования отмечается двукратный спад основных статистических показателей. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2015 году было зарегистрировано 40 208 уголовных проступков. В 2025-м – уже 21 282 дела.
При этом следует отметить, что тенденция снижения уголовных правонарушений в целом проявляется на протяжении последних десяти лет. А значит, статданные сами по себе не позволяют сделать однозначный вывод ни об эффективности института уголовных проступков, ни о его недостатках. Здесь необходим содержательно-правовой анализ.
К примеру, подавляющая часть составов уголовных проступков на практике применяется крайне редко. К основной группе так называемых рабочих составов относится лишь несколько статей УК: умышленное причинение легкого вреда здоровью; побои; мелкое хищение; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов; оскорбление представителя власти; незаконный оборот холодного оружия.
В то же время даже наиболее применяемые в уголовной юстиции проступки в административной правоприменительной практике были еще более эффективными. К примеру, в 2025 году зарегистрировано 3 269 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью. Однако двумя годами ранее, когда за него была предусмотрена административная ответственность, таких фактов было зарегистрировано практически в шесть раз больше. Похожая ситуация наблюдается с регистрацией побоев: в административной практике регистрация была втрое выше. Причем характерной чертой практики привлечения к адмответственности является высокий уровень реализации мер ответственности по зарегистрированным фактам.
Следует также учитывать, что правовая природа уголовных проступков неоднородна. В нее входят деяния, различающиеся по характеру и интенсивности посягательства, размеру и степени тяжести причиненного вреда. Одни из них по своим признакам близки к административным правонарушениям. Другие затрагивают права и безопасность личности и требуют более серьезной правовой защиты. Третьи имеют самостоятельное предупредительное значение либо связаны с возникновением новых значимых для общества или государства рисков.
Следовательно, отнесение деяния к категории уголовного проступка само по себе не означает, что установленный для него порядок ответственности наиболее подходящий.
Впрочем, законодатель продолжает относить к данной категории новые виды противоправных деяний. В 2024 году в УК РК были введены статьи, предусматривающие ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, а в 2025-м – статья, устанавливающая ответственность за сталкинг.
Вместе с тем возникает вопрос: насколько обоснованно обеспечивать такую защиту именно уголовно-правовыми средствами? Одна из ключевых проблем категории уголовных проступков – несоответствие между относительно низкой степенью общественной опасности и последствиями в виде вовлечения лиц, их совершивших, в орбиту уголовного преследования. Несмотря на то что такие деяния не представляют большой общественной опасности и причиняют незначительный вред либо создают угрозу его причинения, они регистрируются в установленном порядке в ЕРДР, становятся предметом уголовного производства и могут повлечь судебное разбирательство с назначением уголовного наказания.
Помимо того что уголовные проступки находятся на нижней границе уголовной репрессии, по своей юридической сущности они фактически смешиваются с административными правонарушениями. Это в том числе подтверждают факты так называемых маятниковых изменений в законодательстве: когда одни и те же составы по нескольку раз переносились из УК в КоАП и обратно.
Кроме того, введение уголовного проступка не привело к созданию полностью самостоятельного и менее затратного механизма государственного реагирования. Несмотря на упрощение отдельных процессуальных процедур, дела об уголовных проступках по-прежнему рассматриваются в рамках уголовного судопроизводства.
Таким образом, вопрос заключается не в допустимости упрощенного производства как такового, а в том, имеется ли необходимость применения уголовно-процессуальных механизмов в случаях, когда защита соответствующих общественных отношений может быть обеспечена иными правовыми средствами.
Отдельного рассмотрения требует исполнение наказаний за уголовные проступки и прежде всего ареста. В настоящее время в Казахстане арест исполняется в специальных приемниках с соблюдением установленных требований к условиям и режиму содержания. Фактически данное наказание применяется лишь в отдельных случаях, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, а также некоторые проступки, совершенные военнослужащими, для которых предусмотрено отбывание ареста на гауптвахте. Кроме того, арест может применяться при замене штрафа, исправительных или общественных работ.
В остальных случаях он не применяется в связи с отсутствием арестных домов. В связи с этим Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» введение в действие статьи 45 УК РК «Арест» отложено до 1 января 2030 года.
Само по себе наличие специальных требований к исполнению ареста – не недостаток. Однако их соблюдение создает необходимость в дополнительных ресурсах для обеспечения безопасности, раздельного содержания осужденных, медицинского обслуживания и иных гарантий.
Однако проблема заключается не только в отсутствии специализированных учреждений, но и в соотношении достаточно высоких расходов на исполнение наказания с характером совершенного деяния.
Важная задача уголовного проступка – предупреждение противоправного поведения. Вместе с тем сфера уголовной юстиции – это не единственный механизм обеспечения эффективной профилактики правонарушений.
Их предупреждение может обеспечиваться различными правовыми средствами. Если деяние обладает достаточной общественной опасностью и требует уголовной репрессии, ответственность за него может быть сохранена в качестве преступления с установлением соразмерных санкций. Если же характер деяния не требует уголовного воздействия, необходимая защита может обеспечиваться административной ответственностью, специальными запретами и другими мерами публично-правового регулирования.
Таким образом, десятилетний опыт применения рассматриваемого института позволяет поставить вопрос о более четком разграничении уголовной и административной ответственности. Полагаем, что деяния, требующие уголовной репрессии, целесообразно относить к преступлениям. А недостигающие необходимого уровня общественной опасности могут быть выведены из уголовно-правовой сферы и регулироваться административно-деликтным законодательством либо иными правовыми средствами.
Такой подход не предполагает автоматической декриминализации всех действующих уголовных проступков. Необходима отдельная оценка каждого состава. А они могут быть разделены на три группы.
Первая – деяния, требующие уголовно-правовой защиты. В отношении них следует рассмотреть возможность отказа от статуса уголовного проступка с сохранением уголовной ответственности в качестве преступления. При этом необходимо обеспечить соразмерность санкций характеру и степени общественной опасности деяния.
Вторая – деяния, не требующие уголовной репрессии. Их целесообразно декриминализировать и при наличии соответствующих оснований перевести в сферу административной или иной юридической ответственности.
Третья – деяния, требующие пересмотра необходимости самостоятельного правового запрета. В отношении них следует оценить изменение общественных условий, характер защищаемых интересов и возможность применения альтернативных правовых механизмов.
Институт уголовных проступков в отведенном ему историческом периоде выполнил важную функцию в сфере деликтного праворегулирования. Вместе с тем выявились недостатки его правовой конструкции: неоднородность входящих в категорию деяний, близость части из них к административным правонарушениям, необходимость специальных процессуальных процедур и затраты на исполнение отдельных видов уголовных наказаний.
В совокупности эти обстоятельства позволяют рассматривать отказ от уголовного проступка как самостоятельной уголовно-правовой категории как одно из возможных направлений дальнейшего реформирования законодательства.
При этом реформа не должна сводиться к механическому переводу всех действующих уголовных проступков в категорию преступлений. Ее основная задача заключается в сокращении необоснованного применения уголовной репрессии и сосредоточении ресурсов на том, что действительно представляет существенную опасность.
Вместе с тем положительные результаты десятилетнего применения института не следует игнорировать. Необходимо сохранить его основные функции: дифференциацию ответственности, защиту личности и общества, предупреждение новых форм противоправного поведения и обеспечение соразмерности государственного реагирования.