Институт уголовных проступков: результаты и перспективы

Институт уголовных прос­тупков стал одним из важных нововведений Уголовного кодекса 2014 года. Его внедрение было направлено на более четкое разграничение ответственности, гуманизацию уголовной политики и обеспечение соразмерности наказания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно статье 10 УК уголовным проступком признается совершенное виновное деяние, не представляющее большой общест­венной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу его причинения личности, организации, обществу или государству. За его совершение предусмот­рены штраф, исправительные, общест­венные работы, арест либо выдворение за пределы страны иност­ранного гражданина или лица без гражданства.

Сформировавшаяся за 10 лет правоприменительная практика позволяет оценить эффективность реализации института, выявить недостатки и определить направления дальнейшего развития. Так, за период его существования отмечается двукратный спад основных статистических показателей. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в 2015 году было зарегистрировано 40 208 уголовных проступков. В 2025-м – уже 21 282 дела.

При этом следует отметить, что тенденция снижения уголовных правонарушений в целом проявляется на протяжении последних десяти лет. А значит, статданные сами по себе не позволяют сделать однозначный вывод ни об эффективности института уголовных проступков, ни о его недостатках. Здесь необходим содержательно-правовой анализ.

К примеру, подавляющая часть составов уголовных проступков на практике применяется крайне редко. К основной группе так называемых рабочих составов относится лишь несколько статей УК: умышленное причинение легкого вреда здоровью; побои; мелкое хищение; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов; оскорбление представителя власти; незаконный оборот холодного оружия.

В то же время даже наиболее применяемые в уголовной юстиции проступки в административной правоприменительной практике были еще более эффективными. К примеру, в 2025 году зарегистрировано 3 269 фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью. Однако двумя годами ранее, когда за него была предусмотрена административная ответственность, таких фактов было зарегистрировано практически в шесть раз больше. Похожая ситуация наблюдается с регистрацией побоев: в административной практике регистрация была втрое выше. Причем характерной чертой практики привлечения к адмответственности является высокий уровень реализации мер ответственности по зарегистрированным фактам.

Следует также учитывать, что правовая природа уголовных проступков неоднородна. В нее входят деяния, различающиеся по характеру и интенсивности посягательства, размеру и степени тяжести причиненного вреда. Одни из них по своим признакам близки к административным правонарушениям. Другие затрагивают права и безо­пасность личности и требуют более серьезной правовой защиты. Третьи имеют самостоятельное предупредительное значение либо связаны с возникновением новых значимых для общества или государства рисков.

Следовательно, отнесение деяния к категории уголовного проступка само по себе не означает, что установленный для него порядок ответственности наиболее подходящий.

Впрочем, законодатель продолжает относить к данной категории новые виды противоправных деяний. В 2024 году в УК РК были введены статьи, предусматривающие ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, а в 2025-м – статья, устанавливающая ответственность за сталкинг.

Вместе с тем возникает вопрос: насколько обоснованно обеспечивать такую защиту именно уголовно-правовыми средствами? Одна из ключевых проблем категории уголовных проступков – несоответствие между относительно низкой степенью общественной опасности и последствиями в виде вовлечения лиц, их совершивших, в орбиту уголовного преследования. Несмотря на то что такие деяния не представляют большой общественной опасности и причиняют незначительный вред либо создают угрозу его причинения, они регистрируются в установленном порядке в ЕРДР, становятся предметом уголовного производства и могут повлечь судебное разбирательство с назначением уголовного наказания.

Помимо того что уголовные проступки находятся на нижней границе уголовной репрессии, по своей юридической сущности они фактически смешиваются с административными правонарушениями. Это в том числе подтверждают факты так называемых маятниковых изменений в законодательстве: когда одни и те же составы по нескольку раз переносились из УК в КоАП и обратно.

Кроме того, введение уголовного проступка не привело к созданию полностью самостоятельного и менее затратного механизма государственного реагирования. Несмотря на упрощение отдельных процессуальных процедур, дела об уголовных проступках по-прежнему рассматриваются в рамках уголовного судопроизводства.

Таким образом, вопрос заключается не в допустимости упрощенного производства как такового, а в том, имеется ли необходимость применения уголовно-процессуальных механизмов в случаях, когда защита соответствующих общественных отношений может быть обеспечена иными правовыми средствами.

Отдельного рассмотрения требует исполнение наказаний за уголовные проступки и прежде всего ареста. В настоящее время в Казахстане арест исполняется в специальных приемниках с соблю­дением установленных требований к условиям и режиму содержания. Фактически данное наказание применяется лишь в отдельных случаях, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, а также некоторые проступки, совершенные военнослужащими, для которых предусмотрено отбывание ареста на гауптвахте. Кроме того, арест может применяться при замене штрафа, исправительных или общественных работ.

В остальных случаях он не применяется в связи с отсутствием арестных домов. В связи с этим Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» введение в действие статьи 45 УК РК «Арест» отложено до 1 января 2030 года.

Само по себе наличие специальных требований к исполнению ареста – не недостаток. Однако их соблюдение создает необходимость в дополнительных ресурсах для обеспечения безопас­ности, раздельного содержания осужденных, медицинского обслуживания и иных гарантий.

Однако проблема заключается не только в отсутствии специализированных учреждений, но и в соотношении достаточно высоких расходов на исполнение наказания с характером совершенного деяния.

Важная задача уголовного проступка – предупреждение противоправного поведения. Вместе с тем сфера уголовной юстиции – это не единственный механизм обеспечения эффективной профилактики правонарушений.

Их предупреждение может обеспечиваться различными правовыми средствами. Если деяние обладает достаточной общественной опасностью и требует уголовной репрессии, ответственность за него может быть сохранена в качестве прес­тупления с установлением соразмерных санкций. Если же характер деяния не требует уголовного воздействия, необходимая защита может обеспечиваться административной ответственностью, специальными запретами и другими мерами публично-правового регулирования.

Таким образом, десятилетний опыт применения рассматриваемого института позволяет поставить вопрос о более четком разграничении уголовной и административной ответственности. Полагаем, что деяния, требующие уголовной репрессии, целесообразно относить к преступлениям. А недостигающие необходимого уровня общественной опасности могут быть выведены из уголовно-правовой сферы и регулироваться административно-деликтным законодательством либо иными правовыми средствами.

Такой подход не предполагает автоматической декриминализации всех действующих уголовных проступков. Необходима отдельная оценка каждого состава. А они могут быть разделены на три группы.

Первая – деяния, требующие уголовно-правовой защиты. В отношении них следует рассмотреть возможность отказа от статуса уголовного проступка с сохранением уголовной ответственности в качестве преступления. При этом необходимо обеспечить соразмерность санкций характеру и степени общественной опасности деяния.

Вторая – деяния, не требующие уголовной репрессии. Их целесообразно декриминализировать и при наличии соответствующих оснований перевести в сферу административной или иной юридической ответственности.

Третья – деяния, требующие пересмотра необходимости самостоятельного правового запрета. В отношении них следует оценить изменение общественных условий, характер защищаемых интересов и возможность применения альтернативных правовых механизмов.

Институт уголовных проступков в отведенном ему историчес­ком периоде выполнил важную функцию в сфере деликтного праворегулирования. Вместе с тем выявились недостатки его правовой конструкции: неоднородность входящих в категорию деяний, близость части из них к административным право­нарушениям, необходимость специальных процессуальных процедур и затраты на исполнение отдельных видов уголовных наказаний.

В совокупности эти обстоятельства позволяют рассматривать отказ от уголовного проступка как самостоятельной уголовно-правовой категории как одно из возможных направлений дальнейшего реформирования законодательства.

При этом реформа не должна сводиться к механическому переводу всех действующих уголовных проступков в категорию преступлений. Ее основная задача заключается в сокращении необоснованного применения уголовной репрессии и сосредоточении ресурсов на том, что действительно представляет существенную опасность.

Вместе с тем положительные результаты десятилетнего применения института не следует игнорировать. Необходимо сохранить его основные функции: дифференциацию ответственнос­ти, защиту личности и общества, предупреждение новых форм противоправного поведения и обеспечение соразмерности государственного реагирования.