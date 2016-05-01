Поводом для встречи стали вопросы по совершенствованию законодательства в сфере общественного согласия и общенационального единства.
Приветствуя участников заседания, председатель первичной парторганизации Куатжан Уалиев подробно остановился на актуальных вопросах развития культуры и спорта в стране. В частности, он сообщил, что государственным органом в сфере культуры и спорта ведется активная работа по реализации Концепции культурной политики Казахстана, в рамках которой на прошедшей сессии АНК принят Патриотический акт «Мәңгілік Ел».
Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК Куаныш Асылов в своем выступлении остановился на законодательном аспекте развития межэтнических отношений, укреплении единства и согласия народа Казахстана.
– В Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» внесены изменения и дополнения, расширяющие задачи и функции ассамблеи для обеспечения реализации общенациональной Патриотической идеи «Мәңгілік Ел». Данные дополнения и изменения направлены на усиление институциональной роли ассамблеи, создание условий для укрепления общественного согласия, казахстанской идентичности и единства, – сообщил глава комитета.
Вместе с тем он проинформировал присутствующих об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, ценностной основой которой также выступает идея «Мәңгілік Ел». Руководители этнокультурных объединений выразили убеждение, что принятые документы станут основой дальнейшего процветания нашей многоэтничной Родины во всех сферах ее жизнедеятельности.