Поводом для встречи стали вопросы по совершенствованию законодательства в сфере общественного согласия и общенационального единства.

Приветствуя участников заседания, председатель первичной парт­организации Куатжан Уалиев подробно остановился на актуальных вопросах развития культуры и спорта в стране. В частности, он сообщил, что государственным органом в сфере культуры и спорта ведется активная работа по реализации Концепции культурной политики Казахстана, в рамках которой на прошедшей сессии АНК принят Патриотический акт «Мәңгілік Ел».

Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политичес­кой работы Министерства культуры и спорта РК Куа­ныш Асылов в своем выступлении остановился на законодательном аспекте развития межэтничес­ких отношений, укреплении единства и согласия народа Казахстана.

– В Закон Республики Казахстан «Об Ассамб­лее народа Казахстана» внесены изменения и дополнения, расширяющие задачи и функции ассамблеи для обеспечения реализации общенациональной Патрио­тической идеи «Мәңгілік Ел». Данные дополнения и изменения направлены на усиление институциональной роли ассамблеи, создание условий для укрепления общественного согласия, казахстанской идентичности и единства, – сообщил глава комитета.

Вместе с тем он проинформировал присутствующих об утверждении Концепции развития Ассамб­леи народа Казахстана до 2025 года, ценностной основой которой также выступает идея «Мәңгілік Ел». Руководители этнокультурных объединений выразили убеждение, что принятые документы станут основой дальнейшего процветания нашей многоэтничной Родины во всех сферах ее жизнедеятельности.