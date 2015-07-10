Институту семьи посвящается

Государственный секретарь отметила, что учреждение по инициативе Президента Национального конкурса "Мерейлі отбасы" является ярким показателем заинтересованности государства в укреплении института брака и семьи, духовно-нравственном воспитании в обществе. В связи с этим необходимо скоординировать действия центральных и местных исполнительных органов, для того чтобы конкурс прошел на качественно высоком организационном уровне, обеспечить его широкое информационное сопровождение.
На сегодня утвержден План мероприятий по подготовке и информационному освещению республиканского этапа Национального конкурса "Мерейлі отбасы". Итоги конкурса в регионах показали, что число семей, принявших участие в 2015 году, увеличилось в 1,7 раза. Более 77% (1 767) из общего числа всех участников составляют семьи, проживающие в сельской местности (в 2014 году – 16%). Вдвое больше, по сравнению с прошлым годом, приняло участие многодетных семей, в полтора раза больше – молодых семей. В конкурсе представлены 319 семейных трудовых династий, 19 этносов. Главная ценность этих семей – чувство патриотизма, сохранение и передача из поколения в поколение духовно-нравственных основ, связанных с уважением старших. Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города.
В заключение Г. Абдыкаликова отметила необходимость обеспечения качественной проработки всех организационных вопросов при проведении SMS- и интернет-голосования на звание лауреата "Мерейлі отбасы", а также дала ряд конкретных поручений соответствующим государственным органам, сообщила пресс-служба Президента.
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Цены давят на бизнес и бюджет
Указ Президента Республики Казахстан
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
Как «запортачено», так и заплачено
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
Остался счетчик без методики
Указ Президента Республики Казахстан
В новый учебный год со старыми вопросами
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Гидроресурсы Тургайского края
Медовар из Сырымбета
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Премьера в столице
Конституция: идеи и люди
Северный полюс успеха
Запас кормов карман не тянет
Вопросы и ответы
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Ухаживать бы, а не прикрывать
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане