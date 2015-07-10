Статьи Институту семьи посвящается

Государственный секретарь отметила, что учреждение по инициативе Президента Национального конкурса "Мерейлі отбасы" является ярким показателем заинтересованности государства в укреплении института брака и семьи, духовно-нравственном воспитании в обществе. В связи с этим необходимо скоординировать действия центральных и местных исполнительных органов, для того чтобы конкурс прошел на качественно высоком организационном уровне, обеспечить его широкое информационное сопровождение.



На сегодня утвержден План мероприятий по подготовке и информационному освещению республиканского этапа Национального конкурса "Мерейлі отбасы". Итоги конкурса в регионах показали, что чис­ло семей, принявших участие в 2015 году, увеличилось в 1,7 раза. Более 77% (1 767) из общего числа всех участников составляют семьи, проживающие в сельской местности (в 2014 году – 16%). Вдвое больше, по сравнению с прошлым годом, приняло участие многодетных семей, в полтора раза больше – молодых семей. В конкурсе представлены 319 семейных трудовых динас­тий, 19 этносов. Главная ценность этих семей – чувство патриотизма, сохранение и передача из поколения в поколение духовно-нравственных основ, связанных с уважением старших. Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города.



В заключение Г. Абдыкаликова отметила необходимость обеспечения качественной проработки всех организационных вопросов при проведении SMS- и интернет-голосования на звание лауреата "Мерейлі отбасы", а также дала ряд конкретных поручений соответствующим государственным органам, сообщила пресс-служба Президента.



