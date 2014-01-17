Инструкция для экспортеров

Диверсификация

Глава государства не раз говорил о том, что Казах­стан должен перестать быть сырьевым придатком экономически развитых стран, наладив собственное производство товаров более высокого передела и стоимости.

В последние годы с реализацией Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР) в респуб­лике появились и заработали новые производства, которые вполне могут «потягаться силами» с аналогичными предприятиями дальнего и ближнего зарубежья.

Те возможности, которые появились у казахстанских товаров в рамках Таможенного союза, а затем и Единого экономического пространства, потребовали от Правительства республики нового документа – Нацио­нальной экс­портной стратегии (НЭС). Ее разработкой весь прошлый год занимались специалисты Министерства индустрии и новых технологий и АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST».

На этой неделе в Астане заместитель председателя правления KAZNEX INVEST Мейржан Майкенов, презентуя НЭС, подробно рассказал о его сути. Однако вначале он обрисовал нынешнюю ситуа­цию с экспортом.

Так, сегодня Казахстан занимает 42-е место в спис­ке мировых экспортеров. Главным экспортным товаром республики значится нефть. Ее доля составляет почти 65%. Затем по значимости и объе­мам поставок на внешние рынки идут уран, ферросплавы, пшеница и мука.

По словам М. Майкенова, несмотря на то что география поставок казахстанской продукции включает в себя 119 стран, активная торговля ведется лишь с 10 из них. Причем в основном на мировые рынки уходит сырье, а доля обработанных казах­станских товаров, то есть более высокого передела, составляет всего лишь 25%.

– К сожалению, пока отечественный экспорт характеризуется низкой товарной диверсификацией, – подчерк­нул представитель KAZNEX INVEST.

Задача, которая стояла перед разработчиками НЭС, была конкретная: в Казах­стане должна быть качественная и диверсифицированная экспортная корзина.

– В новой стратегии мы учли эти моменты. Она состоит их трех основных разделов. Первый дает ответ на то, что именно Казах­стан может поставлять на мировые рынки. Второй – на каких рынках наши товары могут быть более востребованы. Третий – какие меры поддержки нужны казах­станским экспортерам, чтобы они могли быть конкурентоспособны, – сказал М. Майкенов.

По его информации, приоритетными для экспорта станут такие отрасли, как металлургия, машиностроение, химическая и пищевая промышленность. Основные рынки сбыта – это наши главные соседи – Россия и Китай. В южном направлении – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Иран. На Южном Кавказе – Армения, Азербайджан, Грузия. Ну и, конечно же, рынок Евросоюза.

Страховка

Главным же остается вопрос: какими же должны быть меры поддержки отечественных экспортеров? В этом направлении, по признанию Мейржана Майкенова, республике предстоит проделать большую работу. В первую очередь речь идет о создании сети торговой поддержки за рубежом.

– К сожалению, у нас не развита сеть зарубежной поддержки, есть только диппредставительства. По официальным данным, наличие сети торговой поддержки за рубежом обеспечивает десятипроцентный прирост к объемам экспорта, – сказал М. Майкенов.

Есть два варианта решения этой проблемы. Первый – внедрение института торговых атташе в посольствах упомянутых 12 стран, второе – открытие совместно с частным бизнесом в крупных городах других стран торговых представительств и офисов предприятий. Для поддержки отечественных экспортеров необходимо улучшить и транспортно-логистические и финансовые услуги. В частности, представитель агентства предложил внедрить так называемое предэкспортное финансирование продукции казахстанских предприятий. Этот инструмент позволит производителю обращаться в казахстанские банки второго уровня и получать кредиты под уже заключенный им экспортный контракт.

– Около 80% наших экспортеров работают только по предоплате, потому что их риски никто не покрывает, льготного финансирования никто не дает. То есть наш производитель остается «один на один» со своими рисками. Например, те, кто поставляет свой товар в Афганистан, – сообщил М. Майкенов.

По его словам, экспортеры других стран, имея большие финансовые гарантии и страхование, могут предложить другие условия на зарубежном рынке по этим же экспортным контрактам, например, работать по отсрочке платежа. Чтобы внедрить в Казахстане такой инструмент, как предэкспортное страхование, потребуется капитализация «Казэкспогаранта». Сегодня доля покрытия «Казэкспогаранта» не дотягивает даже до 1%, в то время как у нашего партнера по ЕЭП – Беларуси – такой же институт покрывает 2,3% национального экспорта.

– Поэтому для успешной реализации Национальной стратегии потребуется усиление координации в сфере поддержки экспорта, а также разработка и принятие закона «О национальном экспорте», – резюмировал Мейржан Майкенов.

Кульпаш КОНЫРОВА