​Инструмент аккредитации

Гендиректор центра Серик Курмангалиев рассказал о состоянии и перспективах развития этой системы в Казахстане. Он подчеркнул, что применение стандартов и соблюдение правил метрологии во всех сферах деятельности – одно из важнейших условий выхода Казахстана на рынок конкурентоспособной продукции.

Проректор КазНУ Тлеккабул Рамазанов, в свою очередь, отметил необходимость продолжения работ по аккредитации научно-исследовательских лабораторий вуза как в системе РК, так и на меж­дународном уровне. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в этой области, обмене технической информацией, подготовке кадров, повышении квалификации сотрудников.