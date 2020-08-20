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Инструмент внешней политики
Лилия Сыздыкова

Работа над созданием структуры, которая позволит Казахстану систематизировать и более эффективно проводить деятельность в области оказания официальной помощи развитию, велась в течение нескольких лет и вот теперь вышла на финишную прямую. Как планируется, уже осенью под эгидой Министерства иностранных дел РК будет создано казахстанское агентство содействия международному развитию KazAid.

– Мы рассматриваем официальную помощь развитию в качестве одного из действенных инструментов реализации нашей внешней политики, – подчеркнул вице-министр иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев на брифинге, посвященном созданию агентства. – Мы исходим прежде всего из того, что в современном глобализированном мире взаимодействие, солидарность, взаи­мопомощь – это крайне востребованные понятия.

По данным МИД, за последние 20 с лишним лет Казахстан выделил более 500 млн долларов совокупно на официальную помощь развитию и на цели, схожие с ней (ту же гуманитарную помощь).

Здесь стоит отметить, что ОПР отличается от гуманитарной помощи (по казахстанскому законодательству она даже не считается за ОПР). Если «гуманитарка» – это помощь в конкретной ситуации для решения какой-то конкретной проблемы, то официальная помощь развитию, как понятно уже из названия, имеет более «долгоиграющие» цели – развитие экономики и социальной сферы, человеческого капитала и так далее.

С созданием агентства работа по оказанию Казахстаном ОПР будет поставлена на системную основу. Однако, как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, на данном этапе о выделении через KazAid бюджетных средств на реализацию проектов ОПР речи не идет. Казахстанское агентство сейчас действует в рамках трехстороннего партнерства, в формате которого выступает оператором – то есть задача KazAid при ресурс­ной поддержке донора (страны или организации) реализовать комплекс мер в рамках официальной помощи развитию конкретной стране-реципиенту.

В будущем, безусловно, KazAid сможет реализовывать и свои проекты. При этом вице-министр иностранных дел подчеркнул, что ОПР – это не просто выделение финансовой помощи (хотя гранты тоже практикуются), инструментов здесь гораздо больше, и при разумном их использовании помощь другим странам будет приносить конкретную пользу и самому Казахстану.

– Если говорить о выгодах, то, во-первых, как бы отвлеченно это ни звучало – это вклад Казахстана в решение актуальных глобальных и региональных проблем. Это продвижение наших внешнеполитических и внешнеэкономических интересов. Это расширение нашего взаимодействия с другими странами-партнерами, – отметил Ержан Ашикбаев.

Еще один важный момент – это то, что, помогая развиваться странам-соседям, Казахстан таким образом создает «пояс безопаснос­ти» по периметру своих границ. В условиях глобализации «неделимость безопасности» давно уже аксиома, поэтому подход «решить проблему соседа, пока она не стала твоей собственной» более чем рациональный и взаимовыгодный. Кроме того, развитие системы ОПР будет способствовать укреплению позитивного имиджа Казахстана, популяризации наших ценностей и даже языка.

Стоит также добавить, что, приобретая статус страны – донора официальной помощи развитию, Казахстан по-прежнему может выступать и в качестве страны-реципиента – то есть получать ОПР от других стран или организаций.

Постоянный координатор ООН, постоянный представитель ПРООН в РК Норимаса Шимомура также подчеркнул, что официальная помощь развитию – это не «помощь богатых стран бедным», а инструмент развития международного сотрудничества, укрепления дружеских и партнерских связей между государствами, а также взаимопомощи, взаимо­уважения и солидарности на глобальном уровне. Он также сделал акцент на том, что в глобальном мире проблемы редко бывают действительно локальными. Так что помощь другим странам – это инвестиции в собственную стабильность.

Норимаса Шимомура отметил, что многие страны, некогда сами бывшие донорами, налаживают собственные системы ОПР, и это лучший показатель того, что такая помощь дает мультипликативный эффект. Он приветствовал создание агентства KazAid в Казахстане и заявил, что ООН готова оказать нашей стране поддержку в становлении новой структуры.

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