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Инструмент воспитания нравственности
Уак Манбетеев, Алматы
Перед началом заседания для группы сенаторов в составе Серика Бектурганова, Бакытжана Жумагулова, Сергея Ершова, Динар Нукетаевой и Наримана Турегалиева во главе с председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Бырганым Айтимовой была организована экскурсия. Гостям были продемонстрированы съемочные павильоны, возможности технического оснащения киностудии, работа костюмеров и декораторов.