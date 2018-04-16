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​Инструмент воспитания нравственности
Уак Манбетеев, Алматы

Перед началом заседания для группы сенаторов в составе Серика Бектурганова, Бакытжана Жумагулова, Сергея Ершова, Динар Нукетаевой и Наримана Турегалиева во главе с председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Бырганым Айтимовой была организована экс­курсия. Гостям были продемонстрированы съемочные павильо­ны, возможности технического оснащения киностудии, работа костюмеров и декораторов.

Ну а главной темой заседания стало обсуждение проекта закона «О кинематографии».

Открывая мероприятие, Бырганым Айтимова подчеркнула, что «кинематограф является одним из главнейших инструментов воспитания нравственности, привития идеологических ценностей в обществе, движущим фактором интеллектуального и культурного развития».

– Мы намерены изучить текущее состояние и проблемы отечественной кинематографии, перспективы повышения качества и конкурентоспособности национальных фильмов, вопросы доступности услуг кинопоказа для населения, прозрачности и привлекательнос­ти киноиндустрии, роста авторитета и признания казахстанского кино за рубежом, – обозначила она круг вопросов для обсуждения.

Режиссеры, актеры и продюсеры рассказали сенаторам о специфике своей работы и поддержали необходимость принятия специального закона о кино.

В частности, режиссер Рустем Абдрашев отметил важность соз­дания Фонда поддержки национального кино, а также посетовал на то, что для организации съемочного процесса в регионах не подключен местный административный ресурс. Вместе с киноведом Гульнарой Абикеевой режиссер обратил внимание сенаторов на необходимость выработки более четкой стратегии развития кино­отрасли. Кинопрокатчик Бауыржан Шукенов рассказал о вопросах правового регулирования в области кинематографии и доступности для граждан услуг кинопоказа в городах и сельских населенных пунктах. Выяснилось, что 65% из общего количества кинотеатров по стране приходится на Астану и Алматы.

– Этот перекос необходимо устранить, строительство кинотеатров в регионах должно происходить на основе государственно-частного партнерства, – отметил он. – Для поддержания и популяризации отечественной кинопродукции необходимо законодательно зак­репить положение о том, чтобы наше кино в кинотеатрах страны демонстрировали в прайм-тайм.

Режиссер Адай Абельдинов выс­тупил с предложением придать анимационному кино статус со­циально значимого, поскольку воспитание чувств и формирование личности начинается с детских лет. С просьбой придать более широкое и точное определение понятию «документальное кино» в новом законопроекте обратилась режиссер Асия Байгожина, считая, что по силе воздействия оно ничуть не уступает художественному.

Известный актер и режиссер Асанали Ашимов выступил с предложением присвоить киностудии «Казахфильм» статус национальной компании.

– Киностудия является мес­том, где кинематографисты нашей страны собираются, обсуждают кино. И поэтому территория киностудии должна принадлежать только государству и не должна быть приватизирована. Нужно вернуть киностудии прежний статус, – считает народный артист.

Популярная актриса Жанна Куанышева внесла предложение закрепить в законе приоритетное право на участие в больших исторических проектах за казахстанскими актерами, а режиссер Сатыбалды Нарымбетов отметил, что необходимо создать Экспертный совет из деятелей индустрии при ­Президенте РК.

Итоги дискуссии подвела сенатор Бырганым Айтимова. По ее словам, высказанные предложения и рекомендации будут использованы при рассмотрении законопроектов, регулирующих вопросы кинематографии и других сфер культуры и социального развития.

– Сегодня киностудия «Казахфильм» – это национальный бренд и основной производитель отечественной кинопродукции. Мы давно ждали соответствующий закон, который консолидирует работу кинематографистов, кинопроизводителей, прокатчиков, дистрибьюторов, позволит сформировать экономические рычаги развития киноиндустрии, создав позитивный инвестиционный климат, – сказал в завершение встречи президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова Бахыт Каирбеков.

Депутаты Сената также встретились с артистами театра и балета в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества им. Габита Мусрепова. В мероприятии приняли участие представители ведущих театральных коллективов Алматы.

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