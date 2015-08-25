Инструментарий расширяется Свежий выпуск 992 Динара ЮСУПОВА

Этому процессу предшествовало подписание Главой государства в апреле текущего года соответствующего законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и исламского финансирования». Его инициатором и разработчиком выступил Национальный банк РК. Казахстан уже стал признанным лидером в регионе и на постсоветском пространстве в вопросах развития исламского банкинга.

По словам представителей Нацбанка, в республике исламское финансирование активно развивается благодаря поддержке Президента Н. Назарбаева. По поручению Главы государства разработана и принята Дорожная карта развития исламского финансирования до 2020 года. Ее реализация будет способствовать созданию условий для стабильного развития индустрии исламских финансовых услуг, созданию критичес­кой массы эмитентов, инвесторов и участников рынка. Причем согласно законодательству религиозная принадлежность или отношение к религии не являются условием ограничения доступа к исламским финансовым услугам. Основное условие получения исламских финансовых услуг – это соответствие деятельности клиента принципам исламского финансирования.

Практика показывает, что исламский банкинг постепенно входит в повседневность. Так, в кризисные годы в страну были привлечены инвесторы из Ближнего Востока, принято законодательство по исламскому финансированию, и в 2010 году открыт первый исламский банк Al Hilal. Сейчас банк успешно интегрировался в отечественную финансовую систему, открыл головной офис в Алматы, филиалы в Астане и Шымкенте, обрел своих клиентов.

А каковы характерные черты других исламских инструментов, появление и развитие которых ожидается в республике? Специалисты Нацбанка помогли нам в этом разобраться.



Исламское страхование

Оно основывается на принципах взаимной помощи и коллективного распределения рисков среди всех страхователей. Собранные страховые премии не переходят в собственность страховой организации, а перечисляются на отдельный забалансовый счет (такафул – фонд), который является общей долевой собственностью всех страхователей. То есть исламская страховая организация выступает лишь оператором страховых выплат и получает за управление активами вознаграждение, согласно принятой модели исламского страхования. Исламская страховая организация, так же как и исламские банки, работает в соответствии с такими принципами, как: запрет на ростовщичество, т. е. начисление и получение процентов; запрет на страхование и финансирование деятельности, связанной с производством и торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

К слову, в республике уже действует исламская страховая компания АО «Общество взаимного халального страхования «Такафул», которая предоставляет услуги страхования для лиц, неохваченных традиционным видом страхования.



Товарная мурабаха

Это наиболее востребованный инструмент исламского финансирования. В общедоступном понимании мурабаха – это торговое соглашение, в котором продавец указывает понесенные им затраты и продает их другому лицу с наценкой к первоначальной стоимости, которая заранее известна покупателю. Товарная мурабаха – продукт, направленный на финансирование оборотного капитала, и осуществляется через покупку-продажу товарно-материальных запасов. После внесения поправок в законодательство товарная мурабаха признается банковской операцией исламских банков и к ней применяется пропорциональный метод зачета НДС клиентами исламских банков.

Кстати, в июле 2012 года Банк развития Казахстана первым в регионе выпустил исламские облигации «Сукук «аль-Мурабаха» на сумму 240 млн малазийских ринггитов (76,7 млн долларов). Причем 62% выпуска приобретено иностранными инвесторами.



Исламский лизинг

Или иджара. Инструмент отличается от обычного лизинга тем, что в этом случае лизингодатель должен приобрести предмет исламского лизинга в собственность. И после этого заключается договор иджара. При исламском лизинге ограничивается сфера предпринимательской деятельности лизингополучателя. В частности, запрещено передавать или принимать в лизинг имущество для использования в предпринимательской деятельности, связанной с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, игорным бизнесом, и запрещается получение вознаграждения в виде процентов.

Для исламской лизинговой организации, как и для других исламских финансовых институтов, установлено требование по наличию Совета по принципам исламского финансирования или внешних экспертов. Поправки в Закон «О финансовом лизинге» устанавливают правовые основы организации и функционирования лизинговых операций, основанных на принципах исламского финансирования.

Системная работа, проводимая Правительством РК и Национальным банком по развитию исламских финансов в республике и становлению Казахстана как исламского финансового хаба, была позитивно оценена участниками недавно прошедшего в Алматы 12 Саммита Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Services Board – IFSB).

«НБ РК имеет комплексное видение по системным вопросам финансового сектора, основные положения которого изложены в Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года, – подчеркивают в Национальном банке Казахстана. – В том числе и в вопросах развития исламского финансирования. И наша стратегия поддержана Правительством Казахстана».



