Диабетики не могут найти инсулин в аптеках страны. Они вынуждены искать жизненно необходимый препарат у посредников, которые продают его по завышенной цене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Речь идёт о тех пациентах, которым не подходит препарат, выдаваемый бесплатно в поликлиниках. Диабетики Казахстана должны получать инсулин бесплатно в рамках гарантированной медпомощи. Однако не всем подходит препарат, который выписывают в поликлиниках. Ещё в 2019 году оригинальное лекарство заменили на биосимиляр. Еще в начале года упаковка стоила около 19 тысяч тенге, однако уже несколько недель препарата и вовсе нет в продаже в городских аптеках .

"Лантуса" уже нет. Сейчас инсулин можно купить только на чёрном рынке. Поликлиники и больницы его не предоставляют. И это очень сложно, так как одной упаковки "Лантуса", в котором находится 5 щприц-ручек, лично мне хватает, например, на 2,5 месяца. Сейчас мы "Лантус" заказали из Алматы, - говорит житель Уральска Александр Черченко.

"Лантусом" парень пользуется почти 7 лет. Заменить один инсулин на другой можно только в условиях стационара. Однако и это большой риск. Не все диабетики идут на этот шаг. Против смены оригинального препарата на более дешёвый "Биосимиляр" несколько лет назад уже выступали в диабетической ассоциации страны, но их мнение так и не учли.

"Основным вопросом оказался вопрос цены. "Биосимиляр" оказался дешевле, это сыграло свою роль. У нас был публичный спор с руководством СК "Фармация" в тот момент по поводу законности соответствия нормам, этическим нормам, но тем не менее инсулин был закуплен, именно "Биосимуляр". И с того момента "Лантус" перестали официально закупать", - прокомментировал президент диабетической ассоциации РК Руслан Закиев.

По словам руководителя, в Ассоциацию обращались пациенты, которые не могут найти "Лантус" в аптеках.

Корреспонденты телеканала обзвонили несколько аптек, и ни в одной из них инсулина "Лантус" в наличии не оказалось. За разъяснением также решили обратиться в Ассоциацию поддержки и развития фармацевтической деятельности страны. Там сообщили, что препарат может появиться во второй половине апреля.

Президент ОЮЛ Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова подтвердила, что препарат "Лантус" появится в аптеках во второй половине апреля текущего года.

"Дефицит товара связан с сложностями в планировании и поддержании страховых запасов", - сказала она.

В конце марта в Минздраве разработали приказ о запрете вывоза лекарств из Казахстана сроком на полгода. В ведомстве надеются исключить возможный дефицит медимкаментов.