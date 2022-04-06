Общество
Инсулин исчез из аптек Казахстана – СМИ

Диабетики не могут найти инсулин в аптеках страны. Они вынуждены искать жизненно необходимый препарат у посредников, которые продают его по завышенной цене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Речь идёт о тех пациентах, которым не подходит препарат, выдаваемый бесплатно в поликлиниках. Диабетики Казахстана должны получать инсулин бесплатно в рамках гарантированной медпомощи. Однако не всем подходит препарат, который выписывают в поликлиниках. Ещё в 2019 году оригинальное лекарство заменили на биосимиляр. Еще в начале года упаковка стоила около 19 тысяч тенге, однако уже несколько недель препарата и вовсе нет в продаже в городских аптеках .

"Лантуса" уже нет. Сейчас инсулин можно купить только на чёрном рынке. Поликлиники и больницы его не предоставляют. И это очень сложно, так как одной упаковки "Лантуса", в котором находится 5 щприц-ручек, лично мне хватает, например, на 2,5 месяца. Сейчас мы "Лантус" заказали из Алматы, - говорит житель Уральска Александр Черченко.

"Лантусом" парень пользуется почти 7 лет. Заменить один инсулин на другой можно только в условиях стационара. Однако и это большой риск. Не все диабетики идут на этот шаг. Против смены оригинального препарата на более дешёвый "Биосимиляр" несколько лет назад уже выступали в диабетической ассоциации страны, но их мнение так и не учли.

"Основным вопросом оказался вопрос цены. "Биосимиляр" оказался дешевле, это сыграло свою роль. У нас был публичный спор с руководством СК "Фармация" в тот момент по поводу законности соответствия нормам, этическим нормам, но тем не менее инсулин был закуплен, именно "Биосимуляр". И с того момента "Лантус" перестали официально закупать", - прокомментировал президент диабетической ассоциации РК Руслан Закиев.

По словам руководителя, в Ассоциацию обращались пациенты, которые не могут найти "Лантус" в аптеках.

Корреспонденты телеканала обзвонили несколько аптек, и ни в одной из них инсулина "Лантус" в наличии не оказалось. За разъяснением также решили обратиться в Ассоциацию поддержки и развития фармацевтической деятельности страны. Там сообщили, что препарат может появиться во второй половине апреля.

Президент ОЮЛ Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова подтвердила, что препарат "Лантус" появится в аптеках во второй половине апреля текущего года.

"Дефицит товара связан с сложностями в планировании и поддержании страховых запасов", - сказала она.

В конце марта в Минздраве разработали приказ о запрете вывоза лекарств из Казахстана сроком на полгода. В ведомстве надеются исключить возможный дефицит медимкаментов.


Источник: https://24.kz/ru/news/top-news/item/537266-insulin-ischez-iz-aptek-strany
Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz

Популярное

Все
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Голого мужчину задержали на летном поле в аэропорту Алматы
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Мажилис приступил к поправкам в бюджет на 2022-2024 годы
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Снег и дожди идут в Казахстан
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Общество , Технологии
Почему на левобережье Нур-Султана низкое качество интернета…
Общество , Образование
Когда начнется прием документов в колледжи Казахстана
Происшествия , Общество
Пенсионерку заживо подожгли в Туркестанской области
Общество
45 пассажиров сняли с рейса: Fly Arystan обязали вернуть оп…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021