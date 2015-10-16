Бурабай, помимо славы одного из красивейших мест отдыха в нашей стране, начинает приобретать репутацию прекрасной площадки для политического, делового диалога на самом высоком уровне. На этот раз «жемчужина Казахстана» принимала очередные заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета.Для участия в саммите СНГ в Бурабае собрались представители всех 11 государств-членов. В качестве Председателя выступил Президент Казахстана ­Нурсултан Назарбаев, на уровне глав государств были представлены: Россия – Владимир Путин, Беларусь – Александр Лукашенко, Армения – Серж Саргсян, Азербайджан – Ильхам Алиев, Кыргызстан – Алмазбек Атамбаев, Таджикистан – Эмомали Рахмон, Узбекистан – Ислам Каримов. Также в саммите приняли участие заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур, заместитель председателя Кабинета министров Турк­менистана Сатлык Сатлыков, Временный Поверенный в делах Украины в РК Юрий Лезебник и председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Открывая заседание в узком составе, Нурсултан Назарбаев от имени всех участников поздравил А. Лукашенко с победой на прошедших президентских выборах, а также А. Атамбаева – с успешно проведенными парламентскими выборами в Кыргызстане.В 2015 году Казахстан в СНГ выполняет функции Председателя, и на этом посту приоритетными направлениями работы стали укреп­ление доверия и взаимопонимания в Содружестве, содействие инициативам, направленным на поддержку стабильности и безо­пасности на пространстве СНГ; повышение роли СНГ в решении актуальных вопросов многостороннего сотрудничества; углуб­ление торгово-экономического взаимодействия, активизация сотрудничества в промышленности, энергетике, сфере транспорта и коммуникаций, других областях, а также укрепление культурно-гуманитарных связей.Как отметил Нурсултан ­Назарбаев, Казахстан с момента образования СНГ последовательно выступает за активизацию многостороннего сотрудничества между странами, углубленную интеграцию по ключевым направлениям взаимодействия.– СНГ – уникальная площадка, объединяющая 11 государств постсоветского пространства, аналогов которой в нашем регионе нет. В рамках таких встреч мы можем в доверительной обстановке обменяться мнениями по самым насущным проблемам международной политики, обсудить любые вопросы нашего многостороннего сотрудничества. Уверен, что сегодняшнее мероприятие внесет свой вклад в развитие СНГ, – сказал Глава государства.Президент также подчеркнул насыщенность повестки заседания, которая включает 17 вопросов. Большой блок посвящен обеспечению безопасности и правопорядка, на рассмотрение вынесен пакет международных договоров, программные документы, заявления и обращение глав государств – участников СНГ. Как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, представленные документы имеют большое практическое значение, и их принятие будет способствовать углублению сотрудничества между странами Содружества.Подробно обсуждались в ходе заседания совета в узком кругу и вопросы состояния и перспектив развития СНГ. Вновь затронув эту тему на переговорах в расширенном составе, Глава государства подчеркнул, что в мире сегодня происходят масштабные изменения, и прежде всего речь идет о вопросах экономики и безопасности. Происходящее требует от организации соответствующей адаптации к новым условиям. СНГ должно также эволюционировать и приспосабливаться к современным реалиям, более эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы.Глава государства обратил внимание, что одной из тем прошедшего обсуждения стала обстановка в области международной безопасности.– Необходимо констатировать активизацию террористических группировок, деятельность которых подрывает сложившиеся устои мироустройства. Здесь уместно будет отметить, что международный терроризм крайне деструктивно влияет на ситуацию во многих странах и регионах. Эскалация насилия увеличила число жертв мирного населения, преимущественно женщин и детей. В результате это привело к самой масштабной со времен Второй мировой войны вынужденной миграции гражданского населения из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу. На решение этой проблемы потребуются колоссальные экономические ресурсы. Более того, под видом беженцев могут скрываться террористы, задачей которых является формирование очагов нестабильности, – сказал Глава государства.Нурсултан Назарбаев добавил, что главы государств СНГ солидарны в том, чтобы принять своевременные и эффективные меры по нивелированию террористических угроз.– Как я уже говорил с трибуны Генассамблеи ООН, необходимо создать Всемирную сеть борьбы с террористическими организациями с одобрения Организации. Нам следует усилить работу в этом направлении и максимально использовать потенциал Антитеррористического центра СНГ. Поэтому сегодняшнее принятие заявлений глав государств – участников СНГ по случаю 70-летия создания Организации Объединенных Наций и борьбы с международным терроризмом считаю своевременным и востребованным, – отметил Президент.Председательство Казахстана в СНГ пришлось на не самое простое с экономической точки зрения время, однако, как подчеркнул Глава государства, страна выполнила свою миссию. В том числе были проведены все запланированные в рамках Содружества мероприятия. На днях в Астане пройдет 10-й, юбилейный, Форум творческой и научной интеллигенции государств, в Душанбе состоится заседание совета глав правительств СНГ.– Этими мероприятиями мы завершаем свое председательство, – сказал Нурсултан Назарбаев, поблагодарив партнеров по Содружеству за поддержку казахстанского председательствования в СНГ.После нашей страны эстафету принимает на себя Кыргызстан. Как было решено на саммите в Бурабае, следующая встреча на высшем уровне в формате СНГ пройдет на территории страны-председателя в сентябре 2016 года.Кроме того, на заседании в расширенном составе А. Лукашенко вручил Президенту Казахстана высокую государственную награду Республики Беларусь – орден Дружбы народов.– Я благодарен за возможность вручить эту высокую государственную награду Нурсултану Абишевичу именно здесь, в присутствии наших коллег, представителей СНГ. Ведь согласитесь, что этот человек, используя свой богатый опыт, очень многое сделал для становления в том числе и СНГ. Ему принадлежит идея создания Евразийского экономического союза. Он интегратор, и то, что он делает, естественно, способствует не только укреплению дружбы между народами, но и способствует улучшению жизни людей в наших государствах, – сказал Президент Беларуси, вручая Главе государства орден.Отметим, что белорусский орден Дружбы народов вручается за значительный вклад в дело укрепления мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, консолидации общества и единства народов, за особые заслуги в развитии внешнеэкономической деятельности, демократии и социального прогресса.По итогам заседания совета подписаны заявления глав государств – участников СНГ по случаю 70-летия создания Организации Объединенных Наций и СНГ о борьбе с международным терроризмом.Было также принято Обращение глав государств СНГ в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Как подчеркивалось на встрече, тяжесть последствий этой катастрофы ощутили на себе практически все страны бывшего Советского Союза. Подобные документы очень важны, поскольку формулируют и констатируют текущее состояние проблемы, задают актуальные направления дальнейшего развития данной сферы и являются базой для принятия новых шагов для преодоления последствий чернобыльской катастрофы.Кроме того, были подписаны Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Концепция военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года; Программа сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 годы.Не менее насыщенная повестка дня была и на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Ключевые вопросы дальнейшего развития и функционирования ЕАЭС в узком составе обсудили главы государств евразийской пятерки: Казахстана, Беларуси, России, Армении и Кыргызстана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. На заседании в расширенном составе президенты завизировали принятые решения, касающиеся обсуждаемых тем.Нурсултан Назарбаев отметил плодотворность проведенных переговоров, а также практическую важность подписанных документов.Как подчеркнул А. Лукашенко, ведущий заседание как Глава государства, занимающего пост председателя ЕАЭС в 2015 году, обсуждение получилось весьма насыщенным и даже вышло за пределы тех полутора десятков вопросов, определенных изначальным регламентом.Главы государств обсудили численный состав Коллегии Евразийской экономической комиссии – она будет состоять из 10 членов коллегии министров, по два представителя от каждой из стран, входящих в ЕАЭС. К слову, определение персонального состава коллегии и закрепление за каждым его членом конкретного направления работы станет одной из ключевых тем следующей встречи глав государств – членов ЕАЭС, которая запланирована на декабрь нынешнего года в Москве.Кроме того, на заседании было принято решение о том, что с 1 февраля будущего года председательство в Коллегии ЕЭК будет осуществлять Армения, уже согласована кандидатура нового председателя коллегии – экс-Премьер-министр Армении Тигран Саркисян сменит на этом посту Виктора Христенко.В ходе мероприятия стороны подвели итоги и наметили новые перспективы развития ЕАЭС. Отдельно главы государств остановились на координации действий по синхронизации работы ЕАЭС и «экономического пояса Шелкового пути». Обсудили порядок взаимодействия Союза с третьими странами и международными организациями. Так, принято решение о начале переговоров с Израилем касательно заключения соглашения о зоне свободной торговли. Также был принят порядок принятия новых членов и прекращения членства в ЕАЭС.По инициативе казахстанской стороны, были рассмотрены основные аспекты, связанные со вступлением Казахстана в ВТО.Кроме того, был утвержден перечень секторов услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС будет осуществлено в соответствии с планами либерализации.В завершение мероприятия участники подчеркнули эффективность проведенной работы.