​Интеграционный вектор финансирования

В ходе встречи Главе государства была представлена информация о деятельности банка, а также перспективах и приоритетах его дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев, отметив цель создания и задачи, стоящие на сегодня перед ЕАБР, подчерк­нул важность финансирования интеграционных проектов.

– Основными учредителями банка являются Казахстан и Россия. Банк создавался в интересах Евразийского экономического союза. Выбранное направление работы правильное. Предлагаю рассмотреть возможность в условиях Казахстана выдавать больше кредитов в тенге, – сказал Президент.

Глава государства также предложил рассмотреть вопрос выдачи кредитов под проекты на условиях софинансирования, инициированные странами – членами ЕАЭС.

– Банк мог бы софинансировать общие транзитно-инфраструктурные, водные, аграрные проекты. Проекты, которые будут работать для всех стран-участниц. Это в первую очередь зависит от работы Евразийской экономичес­кой комиссии, которая должна предлагать подобные проекты, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Дмитрий Панкин также доложил Президенту Казахстана о ходе заключения договоров по новым проектам, а также о состоянии кредитного портфеля банка, существенно выросшего по итогам года, сообщила пресс-служба Президента.