​Интеграция госпрограмм

На расширенном заседании Правительства еще 9 сентября Президентом РК было поручено исполнительным органам разработать до конца года Государственную программу развития АПК, интегрировав в нее Государственную программу управления водными ресурсами. Как сообщил, презентуя программу, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, ее целью станет обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК.

Основными задачами разрабатывае­мой госпрограммы будут: повышение эффективности животноводства – на 58% и растениеводства – на 40%, развитие масштабной сельхозкооперации для вовлечения 670 тыс. мелких хозяйств в товарное производство, создание действенной системы сбыта и переработки продукции, обеспечение эффективности господдержки с максимальным охватом СХТП, реализация целенаправленной экспортной политики и продвижение казахстанского бренда органической продукции, вовлечение в оборот более 600 тыс. га орошаемых земель, совершенствование государственного регулирования АПК.

В рамках переутверждения программы в формат государственной планируется ряд корректировок системы субсидирования, что позволит охватить больше получателей государственной поддержки.

В отрасли растениеводства будет продолжена работа по диверсификации сельскохозяйственных культур: часть площадей пшеницы будет замещена более востребованными культурами. Это масличные, ячмень, кукуруза на зерно, сахарная свекла. В целях повышения продуктивности сельхозпредприятий будет оказана государственная поддержка для применения высококачественных семян и внесения удобрений.

Для обеспечения потребностей животноводства произойдет увеличение площади под кормовыми культурами, будут простимулированы производство и потребление комбикормов, а также проведена работа по повышению эффективности использования пастбищ. Будут приняты меры по повышению доли племенных животных путем оказания государственной поддержки.

Помимо мер по обеспечению сельского хозяйства водой и увеличения площади орошаемых земель на 600 тыс. га предстоит сформировать сведения о состоянии земельных ресурсов в электронном формате.

Для инфраструктурного обеспечения АПК будут реализованы мероприятия по стимулированию создания сельских кооперативов по сбыту продукции, кредитованию сельчан и оказанию им сервисных услуг, а также по обеспечению доступности финансовых инструментов. В рамках совершенствования государственного регулирования АПК будут реализовываться мероприятия по обеспечению связи между наукой и производством.