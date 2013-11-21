Интеграция набирает ход

Политика
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На заседании в узком и расширенном форматах главы правительств Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего развития интеграционного взаимодействия.

В частности, заслушана информация о ходе реализации Договора о зоне свободной торговли, деятельности Совета по сотрудничеству в области здравоохранения, прогнозе производства и потребления энергоресурсов государств СНГ до 2020 года, создании в Москве на базе ВВЦ постоянно действующих выставок стран СНГ.

Также рассмотрен большой пакет документов по активизации сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Среди них – проекты концепций сотрудничества в облас­ти использования возобновляемых источников энергии, формирования и развития межгосударственной системы подготовки кадров в сфере научно-технической информации, Стратегия развития туризма до 2020 года и другие.

По завершении СГП СНГ главы правительств подписали 27 совместных документов. В их числе Соглашение о консолидированной финансовой отчетности национальных хозяйствующих субъектов. Документ направлен на сближение и гармонизацию национальных систем учета с международными стандартами финансовой отчетности.

Для оказания содействия странам СНГ в создании общего электро­энергетического рынка и проведения тарифной политики в области межгосударственных поставок электрической энергии внесены изменения в Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики.

Также заключено Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в СНГ.

Следующее заседание СГП СНГ состоится в мае 2014 года в Киеве.

В тот же день в рамках заседания Совета глав правительств СНГ Премьер-Министр РК Серик Ахметов встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности Таможенного союза и Единого экономического пространства. С. Ахметов и Д. Медведев высоко оценили уровень двустороннего взаимодействия и высказались за дальнейшее углубление связей по всему спектру межгосударственных отношений.

Также Премьер-Министр Казахстана Серик Ахметов встретился с главой Правительства Армении Тиграном Саркисяном. Премьер-министры обсудили вопросы укрепления казахстанско-армянского двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

– Полагаю, что Казахстану и Армении следует более динамично развивать экономические связи и наращивать объемы взаимного товарооборота, – сказал С. Ахметов. Он также выразил уверенность, что «этому будет способствовать активизация механизма Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству».

В ходе встречи также обсуждены вопросы развития интеграции в рамках ТС и ЕЭП. Касаясь вопросов возможного присоединения Армении к Таможенному союзу, Т. Саркисян сказал, что «созданы рабочие группы, специалисты-эксперты готовы приступить к соответствующим переговорам». Главы правительств, отметив большой потенциал для наращивания взаимовыгодных связей, высказались за активизацию экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов.

Сергей ОСАНОВ

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