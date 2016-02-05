​Интеграция науки и образования – государственный приоритет

Наука в вузе: зарубежный опыт



Интеграция науки, образования и производства является основой инновационного развития любой страны. И сегодня мировая индустрия получает новые технологии из научных центров – такими центрами являются университеты. По данным компании Thomson Reuters, из десяти самых успешных научных центров в сфере авиакосмической и оборонной промышленности являются семь университетов. В автомобильной индустрии университеты занимают все десять лидирующих позиций среди поставщиков технологий, в биотехнологии – четыре позиции, в области косметики и здоровья – шесть. Именно они занимают первые десять строк в списке разработчиков информационных технологий в сфере телекоммуникаций, пищевой промышленности, создании новых моделей бытовой техники. Исследователи высших учебных заведений также полностью доминируют среди разработчиков технологий в нефте- и газодобыче, фармацевтике, производстве медицинского оборудования и полупроводниковых материалов.

При этом большинство ведущих вузов мира в течение многих десятилетий плотно работают с крупнейшими корпорациями. Обычно такое сотрудничество начинается с четкого формулирования имеющихся технических проблем, затем решаются вопросы научного, кадрового и финансового обеспечения. И работа, направленная на решение конкретной задачи,стимулирует возникновение того самого «инновационного конвейера», который сегодня двигает вперед ведущие экономики мира.

Большинство университетов с научными традициями ведут исследования мирового уровня в десятках отраслей и множестве различных направлений одновременно. Это такие научные центры, как Калифорнийский университет в Беркли, Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Московский государственный университет и другие.

В то же время в странах «догоняющего развития» – Китае, Индии, Южной Корее – научно-образовательные университеты появились не в результате эволюции, как ответ на запрос со стороны бизнеса, а были созданы директивно, путем объединения государственных научных и образовательных центров. В таких исследовательских центрах научные изыскания ведутся в нескольких смежных направлениях.

Мы вступили на магистральный путь

Казахстан так же, как уже было сказано выше, встал на этот путь. В действующем Законе РК «О науке» определено, что основными видами деятельности высшего учебного заведения являются, помимо образовательной, научная, научно-техническая и инновационная. В Государственной программе развития образования Рес­публики Казахстан на 2011–2020 гг. интеграция образования, науки и производства, создание условий для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий признаны задачами не менее важными, чем подготовка научных и научно-педагогических кадров.

Согласно данным АО «Национальный центр научно-технической информации», с 2010 по 2014 год вузами Казахстана выполнено более 60% общего числа зарегистрированных НИОКР. Это связано с введением грантового финансирования по результатам конкурсов, когда вузы получили наибольшее количество одоб­ренных заявок по представленным проектам. При этом на фундаментальные исследования приходится 53,5% всех работ, на прикладные – 46,2%. Проектно-технологические и опытно-конструкторские работы составляют пока лишь 3%. Как положительный факт можно отметить рост числа научных исследований, выполняемых вузами за счет внебюджетных (собственных средств).

Интересен и такой аспект: после реформирования системы подготовки научных кадров высшей квалификации (перехода на PhD) вузы стали единственными организациями, где осуществляется защита диссертаций. Также по количеству публикаций в международных научных журналах, имеющих импакт-фактор, за период 2011–2014 гг. преобладают именно вузы, среди которых лидируют Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Назарбаев Университет. Доля работ их ученых в массиве казахстанских документов составляет около 40%.

Проведенная АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» экспертная оценка результатов проектов и программ, завершенных в 2014 году, показала, что все 11 высокорезультативных фундаментальных проектов выполнялись нашими университетами и их научно-исследовательскими институтами. И вновь лидирующее положение занимают КазНУ, ЕНУ и КарГМУ, КарГУ им. Е. Букетова, КБТУ, ЮКГУ им. М. Ауэзова, НИИ экспериментальной и теоретической физики КазНУ.

За 2011–2014 годы исследователями вузовского сектора науки внедрены в производство 23 новые разработки, в том числе в странах ближнего зарубежья (Беларусь и Украина).

Важным моментом является привлечение исследователей с мирового академического рынка, направление инвестиций на развитие международного сотрудничества в научно-технической сфере вузов, на программы преподавательских и студенческих научно-образовательных обменов.

Отдельно нужно подчеркнуть, что государственная политика по поддержке вузовской науки реализуется и через создание исследовательских университетов. Назарбаев Университет, открытый в столице Казахстана летом 2010 года, уже становится в этом смысле национальным брендом отечественного высшего образования, сочетая в себе преимущества проверенной десятилетиями национальной системы образования и лучшей мировой научно-образовательной практики. Но, кроме Назарбаев Университета, у нас есть целый ряд успешных университетов, где с 2014 года прошел процесс институционального преобразования. Прошли через слияние научного потенциала КазНТУ им. К. Сатпаева и научно-исследовательские институты нацио­нального научно-технологического холдинга «Парасат», КазНУ им. Аль-Фараби и НИИ «Ғылым ордасы», Казахский национальный аграрный университет и АО «КазАгроИнновация», Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина и Национальный центр биотехнологии. В рамках новой формы сотрудничества обновлены программы, дополнительно выделено 350 мест в магистратуре и 100 мест в докторантуре. Это обеспечит проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований, создание условий для функционирования современной научной инфраструктуры и внедрения научных разработок.

Системные меры

Вместе с тем нельзя не заметить, что отечественные вузы все еще оторваны от реальных потребностей регионов, что выражается в несоответствии уровня выпускаемых специалис­тов спросу на локальном рынке труда. Они также все еще далеки от предпринимательского сектора. Нам представляется, что системной мерой, которая могла бы стимулировать взаимодействие вузов и производства в научно-технической сфере, может быть создание налоговых условий, которые давали бы бизнесу выгоды от сотрудничества с университетами. И такие примеры в мире имеются. В Японии в два раза снижается налог на имущество в отношении оборудования, приобретенного предприятием в целях реализации научного проекта, размещенного в университете. В этой стране также распространена практика предоставления налоговых кредитов для взаимодействия корпораций и университетов.

Очень важно внести коррективы в образовательную деятельность самих университетов. С одной стороны, это требования к профессорско-преподавательскому составу, чтобы у ученых появились реальные возможности и стимулы заниматься научными исследованиями, с другой – скорейшее освоение вузами новых направлений широкой подготовки специалистов в области управления инновационными процессами и коммерциализации технологий. Их нужно обучать менеджменту инновационных проектов, маркетингу инноваций и инновационной продукции, трансферу технологий, патентованию и другим формам охраны интеллектуальной собственности, формированию инновационных сетей в научном и промышленном сообществах. Пока же, к сожалению, серьезного прорыва не наблюдается. Качество образования для массированной интеграции образования, науки и производства не улучшилось. По крайней мере, в открытом доступе нет информации о том, были ли проанализированы причины этой ситуации. Поэтому возьму на себя смелость сделать некоторые выводы.

Во-первых, высшая школа не готова занять лидирующие позиции в формировании интегрированного объединения образовательной и научной практики по причине слабых позиций в сфере НИОКР. На начало 2014–2015 учебного года из 126 оте­чественных вузов лишь две трети (89) занимались выполнением научно-технических работ.

Во-вторых, у вузов просто нет в достаточном количестве научных кадров. По данным 2014 года, из 40,3 тыс. преподавателей наукой занимались 9,7 тыс. человек. А при эквиваленте занятости в 0,28 при пересчете на полный рабочий день число научных работников в вузах не превысило 2,7 тыс. человек, из которых только 1 075 человек (39,5%) имели высшую научную квалификацию. В то же время в казахстанских НИИ нау­кой занимаются 5,7 тыс. специалистов с высшей научной подготовкой.

В-третьих, наша система высшего образования в целом по-прежнему ориентирована на подготовку кад­ров, что может быть одной из причин вялотекущей интеграции образования и науки.

В-четвертых, это особенности законодательства, в частности, Трудового кодекса. Жестко регламентированные требования как к научным работникам, так и к работникам, занимающимся преподавательской деятельностью, ограничивают возможности для привлечения к работе потенциальных кандидатов. Привлекать к выполнению НИОКР студентов крайне проб­лематично, хотя в ведущих странах мира это давно стало нормой. Студенты должны принимать активное участие в научных проектах и иметь право выступать их инициаторами – без этого подготовить специалистов для научной деятельности просто невозможно.

В-пятых, настала необходимость устранить внутренние и внешние нормативно-правовые барьеры между образованием и наукой. Сделать систему финансирования вузовской науки более гибкой – я имею в виду выделение достаточных объемов финансирования, а также долгосрочность государственных гарантий по финансированию. И, безусловно, поддержка науки в вузах должна строиться не на противопоставлении их научным организациям, а с учетом традиционно сложившихся связей между ними.

В-шестых, существующая в стране система формирования научно-технических приоритетов не позволяет сконцентрировать усилия на действительно важных научных направлениях. На основе официально зафиксированного перечня приоритетных направлений развития науки и техники трудно принять обоснованное решение о финансировании тех или иных исследовательских проектов. Кстати, на сегодня в республиканском законодательстве понятие приоритетных направлений развития науки отсутствует. Это серьезная проблема, которая отражается на процессе переформатирования казахстанской экономики в сторону высоких технологий и инноваций.

Слово за бизнесом

В заключение хотелось бы обратить внимание и на такую проблему, как «кризис заказчика», когда бизнес не может поставить перед наукой крупные проблемы. Государство предлагает стратегию, очерчивает направления, по которым должна двигаться интегрированная система национальной экономики и науки, а конкретизировать стратегию должен бизнес. Но, к сожалению, он молчит. Бизнес должен ясно обозначить свои потребности в инновациях, сформировать пул внутриотраслевых потребностей, ранжированных по приоритетности.

Как не раз подчеркивал Президент РК – Лидер нации Нурсултан Назарбаев, экономический кризис должен дать толчок к развитию страны. Интеграция науки, образования и производства является одним из самых важных условий для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств мира. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы и возможности.