Свежий выпуск Интегрированные принципы геологии Досжан НУРГАЛИЕВ

Утвержденная Правительством Программа геологоразведочных работ на 2015–2019 годы с объе­мом бюджетного финансирования порядка 120 млрд. тенге направлена на расширение минерально-сырьевой базы страны за счет выявления перспективных месторож­дений сырьевых ресурсов. Основные цели программы – прирост прогнозных ресурсов по приоритетным видам полезных ископаемых за счет комплексного изучения недр и проведения геологоразведочных работ по контрактам на разведку.

Согласно оценкам специалистов, прог­нозные запасы углеводородов наряду с тем, что уже имеется, могут быть еще более значительными. Однако залегают они на больших глубинах – от 6 до 15 км, и на сегодня нет достаточно полной информации о характере и перспективах этих горизонтов. Только по месторождениям нефти и газа, сосредоточенным в пределах 15 осадочных бассейнов, прогнозируемые запасы ресурсов Казахстана могут составлять порядка 102 млрд. тонн условного топлива, извлекаемые объемы – более 36 млрд. тонн условного топлива.

Как отметил директор департамента недропользования МИР Тимур Токтабаев, в рамках реформирования законодательной политики недропользования продолжается разработка Кодекса о недрах РК. Кодексом предусмотрено больше гарантий для инвесторов, вкладывающих средства, в том числе в расширение минерально-сырьевой базы страны. При этом будет установлен упрощенный порядок предоставления права недропользования, суть которого предельно проста – кто первый подаст заявку, тот и получает «добро». При этом территория залежей ресурсов будет поделена на условные блоки, равные примерно 2 кв. км.

– То есть речь идет о переходе от административного принципа к экономическому стимулированию. В этом случае от недропользователя требуется выплатить в бюджет государства то, что причитается, и вложить не менее 10 тысяч долларов в разрабатываемый участок, – отметил Тимур Токтабаев.

Он также сообщил о том, что в ближайшей перспективе в рес­публике ожидается значительное расширение рынка юниорских компаний, занимаю­щихся геологоразведкой. На сегодня заключено порядка 800 контрактов, еще столько же предполагается подписать по австралийскому методу.

– Активизация данного процесса будет иметь значительный социальный эффект в виде новых рабочих мест в регионах Казах­стана. Если каждый контракт будет предусматривать привлечение хотя бы 10 человек с внут­реннего рынка труда, то к 2019 году в дея­тельности юниорских компаний может быть задействовано до 8 тысяч работников, – считает глава депар­тамента недропользования.

Между тем бюджетное финансирование на геологическое исследование недр на текущий год составляет порядка 12,5 млрд. тенге, из которых 6 млрд. – деньги, выделенные из Национального фонда в рамках Государственной программы «Нұрлы жол». Из этих средств 1 млрд. тенге передается АО «НКГ «Казгеология», которое выступает в качестве исполнителя государственного задания на проведение геологоразведочных работ на территории четырех областей республики, в том числе на стратегических площадках вблизи Жезказгана и Сатпаева, где будут применяться высокотехнологические принципы геологоразведки.

Важным условием реализуемой Программы геологоразведочных работ на 2015–2019 годы является изучение недр за счет средств инвесторов. Это позволит государству получить более емкую геологическую информацию о запасах полезных ископаемых, сосредоточенных в недрах его территории. Поэтому в планах МИР РК – привлечение порядка 900 млрд. тенге, или 5 млрд. долларов зарубежных инвестиций, в сферу геологоразведки.

– В перспективе нам необходимо создать конкурентоспособный сектор недропользования с совершенными видами сервисного сопровождения. Для этого необходимы не только международные инвестиции, но и непосредственное участие ведущих зарубежных компаний в этом процессе, – отметил председатель Комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбай Нурабаев.

На брифинге выступили и зарубежные партнеры. В частности, говоря о перспективах партнерства с казахстанской геологической отраслью, директор совместной казахстанско-австралийской фирмы IlukaResources Казахстан Алисон Морли отметила: «На сегодня мы создали прочные деловые отношения с компанией «Казгеология» и надеемся, что подобное сотрудничество принесет нашим государствам немало пользы. Наша цель в Казахстане – это поиск и исследование ранее не изученных месторождений с одновременной подготовкой кадров. Мы начнем работу сразу же после подписания соглашения о сотрудничестве с «Казгеологией»



