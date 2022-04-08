В Мангистау намерены провести работу по интеграции кандасов, а также открыть бесплатные курсы государственного языка для предприятий.

Авторы нового проекта – руководство Мангистауского регионального отделения международного общественного объединения «Қазақ тілі» рассказали о направлениях, которые, на их взгляд, помогут расширить применение государственного языка в разных сферах.

Для работы по продвижению государственного языка сформулировано семь направлений, важных для усиления его роли в регионе. Так, работа по направлению «Тәрбие тал бесіктен» должна способствовать применению языка в детских садах, школах, колледжах и университетах, где закладывается основа воспитания и знаний подрастающего поколения.

– По статистике, 20% наших детей и молодежи получают образование на русском языке. Мы проанализируем, сколько в этом числе представителей этнических групп и сколько казахов, – сообщил председатель Мангис­тауского регионального отделения международного общественного объединения «Қазақ тілі» Нуржигит Хайруллаев.

Он пояснил, что важно помогать повышению квалификации специалистов, способных использовать передовые инновационные технологии в преподавании государственного языка и формировании системы непрерывного обучения языку «детский сад – школа – колледж – вуз».

Направления «Мен жастарға сенемін!» и «Тарих пен тіл» предназначены для работы со студентами, рабочей молодежью и молодыми семьями. По мнению Нуржигита Хайруллаева, в нас­тоящее время в казах­станском обществе наблюдается ослабление преемственности поколений в сфере воспитания молодежи.

– Не секрет, что подрастающее поколение, выросшее не на руках у бабушек и дедушек, а во власти Интернета, подвержено противоестественному влиянию, отдаляющему молодых людей от культуры нации. Глобализация, продолжающаяся в обществе последние 15–20 лет, ослабила многовековые традиционные духовные ценности. Негативные взгляды, которые в прошлом не принимались казахстанским обществом, сегодня стали обычным явлением. И этому нужно противостоять, возвращая молодежь к истокам через проведение мероприятий на родном языке, формирующих национальное самосознание, уважение к истории, – констатирует Нуржигит Хайруллаев.

Направление «Мен қазақпын!» важно для поддержки некоренных этнических групп. Оно под­разумевает изучение языка представителями национальностей, проживающих на территории области, посредством проведения совместных мероприятий с целью сближения людей.

– Сейчас у нас наблюдается тенденция, когда казахоязычное и русскоязычное население отделяется друг от друга. Чтобы не было такого раскола, нужна консолидация. Например, в спортивных встречах будут участвовать городские представители разных национальностей и ребята из аулов и таким образом сплотятся вокруг казахского языка. Работа по организации таких мероприятий будет проводиться в коллаборации с регио­нальным представительством Ассамблеи народа Казахстана. Отмечу, что большинство людей других национальностей Мангистау понимает казахский язык, но говорящих на нем пока немного. В среде представителей некоренных национальностей на государственном языке говорит в основном молодежь, – отмечает спикер.

Направление «Менің Отаным!» важно для соотечественников, прибывших в Мангистау из других стран и испытывающих проб­лемы с интеграцией в общество, в том числе из-за недостаточного владения языками. Мангис­тауская область в настоящее время занимает второе место в стране по приему кандасов.

– По кандасам тоже есть проб­лемы. К примеру, казахи из Узбекистана не знают русского, а из Туркменистана – говорят на русском, но не владеют казахским языком. Переселенцы из Ирана не понимают классический казахский и не владеют русским, они тяжело интегрируются в местное сообщество. Всем им нужны языковые курсы, – комментирует специалист.

«Ұлттық кәсіпкер» – направление, предназначенное для предпринимателей, которые также должны предоставлять услуги населению на казахском языке.

– Документы, свидетельствую­щие о проведении операций в бизнес-структурах, меню в заведениях общественного питания, квитанции в торговых цент­рах, акты, договоры, ведутся на русском языке. В дальнейшем наша организация совместно с Нацио­нальной палатой предпринимателей и банковскими учреждениями приступит к большой работе по переводу таких докумен­тов на казахский язык, – сообщает Нуржигит Хайруллаев.

Влияние интернет-продуктов на языковой вопрос в казахстанском обществе будет рассмотрено в рамках работы по направлению «Ғаламтор және болашақ».

– Анимационные фильмы на казахском языке в сети YouTube малопривлекательны для детей. Дубляж некачественный, и поэтому они не в состоянии конкурировать с аналогичным русскоязычным контентом. Соответственно, наши дети воспитываются на иностранных или российских мультфильмах. Примечательно, что в Бейнеуском и Мангистауском районах, где проживает 100% казахов, растет число русскоязычных детей. Интересно, что их родители не говорят по-русски. Поэтому необходимо разрабатывать совместные проекты по созданию качественного казахоязычного контента со специалистами, – предлагает спикер.

Ожидается, что представительство регионального отделения международного общественного объединения «Қазақ тілі» в статусе неправительственной организации будет содействовать специалистам управления образования Мангистауской области в таком вопросе, как проверка наружной рекламы на соответствие требованиям Закона «О языках в Республике Казахстан», так как государственные органы ограничены мораторием на проверку МСБ.

Чтобы реализовать планы общественного объединения «Қазақ тілі», на год необходима сумма, превышающая 23 млн тенге, – таковы предварительные подсчеты. Ожидается, что после проведения соответствующих процедур и выделения средств специалисты приступят к работе в начале лета. Представители регионального отделения создадут филиалы во всех районах Мангистауской области.

Необходимую работу ведут и в управлении образования Мангистауской области. Здесь уже запросили финансирование для развития нескольких направлений, в том числе для обучения языку специалистов предприятий региона.

– Мы планируем организовать бесплатные курсы наподобие тех, что сейчас предлагают в Ассамблее народа Казах­стана Мангистауской области для этносов, проживающих на территории региона. Наши курсы смогут посещать все, в том числе и русскоязычные казахи, желаю­щие подтянуть знание языка. Кроме этого, к нам обратились представители предприя­тий с просьбой организовать курсы для их сотрудников. Это, в частности, Пограничная служба КНБ РК, а также областной департамент по чрезвычайным ситуациям. Мы сейчас решаем: либо создадим отдельный центр изучения языков, какого в регионе пока нет, либо занятия будут проводиться на базе организаций, подведомственных управлению образования, – сообщила главный специалист отдела анализа, цифровых технологий и развития языков управления образования Мангистауской области Гульжихан Аманжан.

Делопроизводство в государственных органах и официальные совещания в Мангистау уже не первый год ведутся на казахском языке.

– Было бы неплохо посещать подобные курсы, – говорит начальник управления государственной пожарной контрольной инспекции проверки объектов ДЧС Мангистауской области Александр Алексеев. – У меня сейчас средний уровень владения языком, то есть освоен разговорный казахский. На официальных мероприятиях сложнее – доклад прочитать, конечно, каждый сможет, а вот дать к нему грамотные комментарии, отвечая на вопросы, получается не всегда. Для нас большое значение имеет время проведения занятий – из-за повышенной занятости в течение рабочего дня представители ведомственных предприятий посещать уроки днем не смогут. Поэтому важно, чтобы курсы были организованы не для галочки, а с учетом рабочего графика трудящихся и проходили офлайн, – так, на мой взгляд, знания усваиваются лучше.