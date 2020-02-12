​Интеллект проследит за порядком

Искусственный интеллект будет следить за соблюдением правил тес­тирования: самообучаемая система на основе технологий компьютерного зрения в автоматическом режиме способна выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов на пресс-конференции в СЦК, в нынешнем году в июне ЕНТ пройдет в бумажном формате. За выпускниками, участ­вующими в Едином национальном тестировании, можно будет наблюдать посредством онлайн-трансляции в режиме реального времени.

– Мы планируем запустить онлайн-трансляцию из каждой аудитории, где проходит ЕНТ. Это будет сделано для возможности моментального информирования граждан о фактах нарушения правил, – отметил Дидар Смагулов.

Отмечается, что с внедрением новой сис­темы договориться с кем-то или списать на экзамене не получится. Чтобы исключить коррупционные риски, принято решение автоматизировать процесс и организовать запуск ситуационного центра.

Как отмечают разработчики, новая сис­тема позволит не только снизить уровень коррупционных рисков, но и вернуть в бюджет значительные денежные средства.

– В прошлом году центром было сэкономлено порядка 400 миллио­нов тенге на командировочные расходы для наблюдателей. Данная мера также повысила уровень академической честности, – пояснил Дидар Смагулов.

Руководитель Национального центра тестирования обратился к соотечественникам с призывом активно содействовать честному проведению экзаменов, подчерк­нув, что «нечестный школьник со смартфоном в руках на экзамене может украсть грант вашего ребенка, а возможно, и его будущее».