​Интеллект против человека. Или за?

Так, в январе нынешнего года, во время записи радиопрограммы в Сиднейском оперном театре, на которой он присутствовал в качестве голографического изображения, космолог выделил три основные угрозы, способные уничтожить человеческую цивилизацию в ближайшее тысячелетие. По мнению 74-летнего Хокинга, это глобальное потепление, ядерная война и вирусы, созданные при помощи генной инженерии.

Думать надо меньше

Радиопрограмма и ее содержание оказались настолько впечатляющими, что буквально на следующий день печатные СМИ мира подлили масла в огонь заголовками наподобие таких: «Стивен Хокинг: «С Земли пора бежать» и «Хокинг назвал прогресс и науку главными угрозами жизни на Земле». Следуя за мыслью ученого, журналисты и любители науки сделали вывод о том, что все называемые вероятные катастрофы – результат развития научной мысли. Правда, автор неутешительного прогноза поспешил успокоить землян тем, что апокалипсиса не случится «в самое ближайшее время».

«Шансы возникновения катастрофы на планете Земля в этом году достаточно низки, но с течением времени они увеличиваются, так что не возникает сомнений в том, что это случится в ближайшие тысячу или десять тысяч лет», – так высказался астрофизик.

Согласно его утверждению, единственный способ избежать технологического апокалипсиса – это переселиться с Земли на другие планеты. Понимая, что человечество не сможет основать ни одной автономной колонии в космосе «в ближайшие 100 лет», астрофизик призывает к чрезвычайной осторожности.

Искусственный интеллект против

Хокинг рекомендует относиться с осторожностью и к перспективам, которые открываются перед человечеством с изобретением в перспективе искусственного интеллекта. Пока такие исследования ученых еще в зачаточной форме. Тем не менее ученый считает, что развитие искусственного интеллекта также может уничтожить цивилизацию.

Сто лет. Столько отводит Стивен Хокинг на то, чтобы искусственный интеллект развился и сделал машины умнее людей. Абсолютных дат, когда это случится, прогнозист не называет, но зато говорит, что если такой разум появится, «это станет лучшим или худшим изобретением человечества».

Между тем он даже предостерег журналистов от искажения фактов при подаче материалов об искусственном интеллекте. По мнению ученого, настоящая угроза в случае широкого распространения искусственного интеллекта заключается «не в том, что он злой, а в том, что он компетентен».

«Суперинтеллектуальный разум будет в высшей степени эффективен при достижении своих целей, и если они не будут совпадать с нашими, мы окажемся в большой беде», – пояснил космолог.

По мнению ученого, если люди будут мешать искусственному интеллекту, тот примет меры. А еще одна возможная угроза со стороны машинного разума, полагает Хокинг, заключается в том, что для лучшего выполнения стоящих перед ним задач искусственный интеллект может начать отнимать у человека жизненно важные ресурсы, например энергию. Исходя из предостережений ученого, по-видимому, и стоит рассматривать целесообразность ускорения разработки машинного разума...

Напомним, Стивен Хокинг практически полностью парализован из-за бокового амиотрофического склероза. Для общения он пользуется специальным компьютером и синтезатором речи, содержащими в себе элементы искусственного интеллекта.

Есть ли жизнь на Марсе?

В совершенно свежем и абсолютно эксклюзивном интервью коррес­понденту информагенства ТАСС (никакой иронии, я бы мечтала получить интервью у Стивена Хокинга), этот известнейший физик-теоретик заявил, что колонизация Марса людьми произойдет в течение ближайших 100 лет.

«Внимание NASA и других мировых космических агентств сосредоточено на Марсе. Это ближайшая похожая на Землю планета, с поч­вой и атмосферой. И хотя колонизировать Луну было бы проще – она находится всего лишь в трех днях (полета от Земли) – (освоение) Марса представляется более интересной задачей и потребовало бы создания действительно автономной колонии», – цитирует ученого информагентство.

Как оказалось, Стивен Хокинг не сомневается в том, что в течение ближайших 100 лет люди будут жить на Марсе.

«Для того чтобы осуществить это, нам нужны инвестиции, позволяющие улучшить наши знания о том, как выжить в условиях космической радиации и опасности негативных изменений в человеческом организме, как бороться с отсутствием жизненно важных ресурсов за пределами Земли», – сказал профессор гравитационной физики Кембриджского университета.

Сказав «А» (глобальное потепление, ядерная война и вирусы), космолог говорит «Б»:

«Для нашего выживания в долгосрочной перспективе важно, чтобы мы смогли покинуть пределы нашей хрупкой планеты. Существует множество угроз для нашего дальнейшего существования на Земле… и число этих угроз, вероятно, увеличится в будущем с развитием новых технологий. Нам необходимо рассредоточиться в космосе и отправиться к другим звездам, чтобы катастрофа на Земле не означала бы конец человечества».

По мнению астрофизика, опасность столкновения Земли с каким-либо небесным телом и гибель человечества из-за того ничуть не больше, чем уничтожение планеты самими людьми из-за неразумной деятельности.

Нет предела совершенству

Куда большим оптимистом по сравнению с Хокингом выглядит Рэймонд Курцвейл, известный американский изобретатель и футуролог, технический директор Google.

Вот что он напророчил в интервью журналу Time. Согласно его предположению, компьютеры будут становиться все меньше, достигнут столь крохотных размеров, что люди перестанут их замечать. Эти нанокомпьютеры окажутся встроенными в одежду и окружающую среду. Изображение, передаваемое с встроенного чипа, будет записываться прямо на сетчатку глаза, а специальные очки позволят «погружаться в среды виртуальной реальности».

Каждый человек для интернет-поисковиков и сетей все время будет онлайн (о возможных исключениях Курцвейл пока не говорит). Поисковые системы по нашим же запросам определят профиль интересов, и, поняв, что человеку нужно, подскажут решение (сохранит ли человечество способность делать самостоятельный выбор, футуролог тоже умалчивает).

Важнее, считает оптимист Рэй, то, что мы сможем «перепрограммировать биологические процессы». Уже сейчас есть успешные эксперименты, даже ряд технологий, позволяющих «выключать гены». Курцвейл предполагает, что можно будет выключить самый досаждающий. Например, ген, который настраивает нашу рецепторную систему так, чтобы она цеплялась за каждую калорию. Выключив такой ген, люди смогут оставаться худыми, даже при условии повышенного аппетита.

Но «ген похудения» – это так, для разминки. Футуролог считает, что намного интереснее и важнее получить доступ к той информации мозга, которая «делает нас теми, кто мы есть». Здесь Курцвейл напрямую переходит к компьютерной терминологии, уравнивая человека и машину: «Наше программное обеспечение неразрывно связано с аппаратными средствами».

Изобретатель, мыслящий инженерными категориями, говорит, что человечество научится восстанавливать части «программного обес­печения» при физической поломке мозга.

«Это звучит очень неправдоподобно. Хочу отметить, что люди уже делают подобное. Например, у пациента с болезнью Паркинсона есть какая-то способность. А затем болезнь Паркинсона разрушает эту часть мозга. Такие пациенты могут установить в мозг нейроимплант, который восстанавливает эту способность. Это что-то вроде резервной системы. А самое последнее поколение позволяет загрузить новое программное обеспечение в компьютер внутри мозга», – поясняет он.

Вы еще не стали приверженцем футуристических идей? Но Курцвейл утверждает, что уже через 25 лет технологии в пересчете на доллар будут в миллиард раз мощнее. И, соответственно, в трехмерном представлении машины, чипы уменьшатся от своих текущих размеров в сто тысяч раз. Сохраняя при этом человечеству лучшие умы и гении «так, что мы сможем значительно увеличить продолжительность жизни. Нет предела совершенству».