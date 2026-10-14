Интеллектуальная система противодействия киберпреступности

За три года количество интернет-мошенничеств уменьшилось на 40%

инфографика с сайта Правительства РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании 2025 года, Правительство в лице минис­терств искусственного интеллекта и цифрового развития, внутренних дел совместно с Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, а также Национальным банком реализует комплекс мер по созданию интеллектуальной системы противодействия киберпреступности.

Как сообщила пресс-служба Правительства РК, за последние три года число интернет-мошенничеств в стране снизилось на 40%, а раскрываемость подобных преступлений выросла на 29,9%. Важную роль в предупреждении хищений играет Национальный антифрод-центр, который поз­воляет оперативно выявлять и блокировать мошеннические операции. В настоящее время данная системная работа продолжается с активным внедрением ИИ-инструментов, поведенческой аналитики и новых законодательных механизмов.

В стране сформирована проч­ная законодательная база для защиты персональных данных и цифровой инфраструктуры. Впервые право на защиту персональных данных закреплено на конституционном уровне, а принятый Закон «О кибер­безопасности» установил единые стандарты защиты цифровых систем.

Новые нормы предусматривают обязательную биометрическую аутентификацию при доступе к базам, содержащим медицинскую, банковскую, коммерческую и другую конфиденциальную информацию. Организации обязаны уведомлять об утечках персональных данных не только государственные органы, но и граждан.

Также создается реестр крупных операторов персональных данных с дополнительными требованиями к их защите. В законодательство введено понятие «идентификатор персональных данных», охватывающее Ф. И. О., ИИН, изображение лица и био­метрические данные, включая их производные, которые могут быть восстановлены до первоначального значения.

Требования цифровой безопас­ности впервые закреплены в Трудовом кодексе. Для сотрудников госорганов, акиматов и критичес­ки важных объектов предусмотрено ежегодное обучение. Кроме того, собственники цифровых объектов обязаны ежегодно проводить аудит кибербезопасности, а владельцы критически важных объектов – представлять соответствующие отчеты в Комитет по информационной безопасности МИИЦР. Во исполнение Указа Президента функции госконтроля за такими объектами переданы КНБ.

Для реализации новых требований принято порядка 30 подзаконных актов, еще около 10 запланированы к принятию. Одновременно усилен контроль за их соблюдением. С 2024 года проведено 648 внеплановых проверок, в том числе 480 по информационной безопасности и 168 по защите персональных данных. По выявленным нарушениям применены штрафные санкции.

Благодаря принятым мерам за три года количество интернет-мошенничеств в Казахстане уменьшилось на 40%. В 2025 году зафиксировано 27 892 факта, пострадавшим возвращено 5 млрд тенге. С начала 2026-го зарегистрировано 14 414 интернет-мошенничеств, возмещено 5,9 млрд тенге.

При этом за три года раскрываемость таких преступлений выросла на 29,9%. В 2024-м раскрыто 4 409 фактов, к уголовной ответственности привлечены 1 564 лица, в 2025-м раскрыто 6 016 преступлений, привлечено к ответственности 1 750 лиц. За 8 месяцев этого года – 3 977 интернет-мошенничеств и 1 128 человек соответственно.

С прошлого года в Казахстане действует статья, устанавливающая уголовную ответственность за дропперство, зарегистрировано 1 018 фактов, перед законом предстали 364 человека. Наиболее распространенными схемами остаются телефонное мошенничество, лжеинвестиции, фишинг, мошенничество на сайтах объявлений, в соцсетях и мессенджерах, незаконное оформление онлайн-кредитов, поддельные сайты и приложения.

Мошеннические схемы усложняются. Наряду с традиционными методами преступники активно используют технологии искусственного интеллекта, в том числе дипфейки и клонирование голоса. Они подделывают изображения и голоса сотрудников банков, правоохранительных органов, руководителей и родственников, создают фальшивые видеозвонки, а также применяют ИИ для продвижения фиктивных инвестиционных платформ.

Одним из ключевых инструментов противодействия кибермошенничеству является Антифрод-центр Национального банка. С июля 2024 года центр обеспечивает оперативное выявление подозрительных транзакций и блокирование похищенных средств. Применение ИИ-аналитики поз­воляет ускорить расследование случаев мошенничества до 80 раз.

Антифрод-центр объединяет более 200 участников, включая банки, платежные организации, государственные и правоохранительные органы, операторов связи. Система обеспечивает круглосуточный обмен информацией в режиме реального времени, тогда как ранее этот процесс занимал от нескольких дней до нескольких недель.

По данным Нацбанка, за два года зарегистрировано почти 180 тыс. подозрительных инцидентов. Благодаря оперативному обмену данными банки предот­вратили хищения на сумму свыше 117 млрд тенге. Пострадавшим возвращено более 578,5 млн тенге.

Для предотвращения новых случаев мошенничества в Антифрод-центре сформированы серый и черный списки, включающие более 30 тыс. подозреваемых и свыше 13 тыс. подтвержденных мошенников соответственно. Это позволяет ограничивать операции по их счетам и предотвращать дальнейшие хищения.

Одновременно усилена ответственность финансовых организаций. Банки и платежные организации обязаны возмещать пострадавшим ущерб, если средства были переведены лицу, которое на момент операции уже находилось в черном списке Антифрод-центра.

По данным МВД, в системе зарегистрировано 199,7 тыс. инцидентов, из которых 128,2 тыс. инициированы ведомством. На счетах отправителей заблокировано 3,4 млрд тенге, на счетах дропперов – еще 1,7 млрд тенге. Потерпевшим добровольно возвращено порядка 1 млрд тенге. Система совершенствуется за счет интеграции с данными операторов связи, внедрения поведенческой аналитики и искусственного интеллекта. Это позволит выявлять подозрительные операции на ранних этапах, оперативно блокировать средства и предотвращать хищения.

Кроме того, Антифрод-центр позволяет блокировать похищенные средства до их вывода мошенниками и возвращать деньги пострадавшим без суда – по согласованному с прокурором постановлению правоохранительного органа. При этом граждане, чьи счета ограничены, сохраняют доступ к зарплатам, пенсиям, пособиям и другим официальным поступлениям, а также возможность совершать обязательные платежи.

С середины 2026 года к системе подключены кредитные бюро, которые сигнализируют о подаче заявок на займы в две и более организации в течение часа. В дальнейшем ИИ планируется применять для выявления новых мошеннических схем и анализа подозрительных операций.

Мошеннические схемы постоян­но совершенствуются, поэтому одних технических и правовых мер недостаточно. Особое значение приобретает повышение цифровой грамотности населения. Для самостоятельной защиты гражданам доступны бесплатные сервисы.

«Стопкредит» в eGov Mobile позволяет установить запрет на оформление займов, сервис контро­ля доступа к персональным данным – проверить и отозвать согласие на их обработку. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, к 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз.

Платформа NomadGuard позволяет выявить возможные утечки данных и фишинговые ссылки. Для повышения киберграмотности граждан доступны бесплатные образовательные ресурсы. На платформе eGov совместно с UNICEF разработан курс для детей и родителей по защите персональных данных, противодействию кибербуллингу и другим онлайн-угрозам.

Платформа CitizenSec предлагает обучение основам кибергигиены для граждан и госслужащих. Организации также могут использовать эти ресурсы для выполнения требований Трудового кодекса.