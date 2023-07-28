Интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка разработала ученый

Образование, Изобретения
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Преподаватель вуза создала интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Преподаватель факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Нұрзада Амангелді работала над исследованием 5 лет. Научный проект основан на искусственном интеллекте и создан для людей с нарушениями слуха и речи. Уникальность данной системы в том, что она настроена на казахский жестовый язык.

В ходе разработки системы Нұрзада Амангелді подготовила несколько вариаций одного жеста, которые были разделены на группы по компонентам. На каждую группу создана модель искусственной нейронной системы.

«Система в будущем позволит подготовить сурдопереводчиков, знающих жестовый алфавит, жестовый язык. Такого рода специалисты сегодня востребованы в различных государственных организациях. Сейчас мы разрабатываем мобильное приложение, с помощью которого можно будет общаться на языке жестов. Мы планируем создать систему, конвертирующую речь в жесты и наоборот. Для меня очень важно, чтобы благодаря моей разработке люди с особыми потребностями могли комфортно учиться в школе, получать услуги в медицинских и государственных учреждениях и свободно общаться. Мой гражданский долг – исследовать эту тему и внести свою лепту», – прокомментировала ученый.

По результатам исследований ученый получила авторское свидетельство и опубликовала 3 статьи в мировых журналах с высоким рейтингом. В прошлом году она выиграла внутренний грант университета JANA ASU.

«Встретившись с вице-президентом общественного объединения «Казахстанское общество глухих», я узнала об их проблемах в части образования детей. Интеллектуальный тренажер для обучения жестовому языку казахского и других языков является потребностью, которая может значительно помочь детям с нарушением слуха. Такая система обучения может предоставить детям эффективные инструменты для общения, позволяя им учить язык жестов и научиться общаться с окружающими миром.

Команда ученых США и Казахстана уже начала ряд исследований в области образования и доступа к нему лиц с проблемами слуха и речи в нашей стране. Мы надеемся, что наша совместная работа приведет к большому исследовательскому проекту, который будет полезен для данной группы населения не только в РК, но и во всей Центральной Азии», – отметила ученый ЕНУ, подчеркнув, что цель каждого научного проекта – помочь людям, обществу, окружающей среде.

Ученый планирует коммерциализировать свою научную разработку. Она направила заявку для участия в конкурсе Фонда науки РК.

 

 

#изобретение #наука #МНВО #казахский язык

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