​Интеллектуальный базис прорыва в будущее

Впечатляюще проведенный и небывало ярко завершенный, начал постепенно уходить в прошлое глобальный проект Главы нашего государства – Елбасы Нурсултана Назарбаева – Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» в юной столице нашей страны – Астане. Как подчеркнул на закрытии выс­тавки Глава государства, столица Казахстана оказалась в эпицент­ре глобального внимания и прис­тального интереса всего мира.

Этим проектом Республика Казахстан в очередной раз заявила о себе мировому сообществу как о стране, всего за четверть века построившей принципиально новую для себя государственность, преодолевшей непростой переходный период и ныне устойчиво развивающейся, последовательно достигающей системных стратегических успехов и открытой всему миру.

Выставка стала важнейшим событием 2017 года для Казахстана, она убедительно прозвучала и в глобальных масштабах.

Особенно с учетом выбранной тематики «Энергия будущего».

Такой выбор во многом обеспечил глубокую соразмерность мероприятия не только процессам, идущим в данной важной отрасли глобальной экономики, но и созвучность чаяниям людей в условиях роста неопределенностей и критических вызовов в мире, вырабатывающем новые парадигмы и модели своего существования.

О масштабах и содержании ЭКСПО-2017, откликах на нее, приходящих со всего мира, сказано уже немало. Выставка, безусловно, явилась убедительным успехом Казахстана. Но это только одно измерение данного события, локальное во времени и пространстве. Выставка имеет и другие измерения. Как говорится, «большое видится на расстоянии», и приходит время аккумулировать разрозненную информацию и по-крупному взглянуть на последствия ­ЭКСПО для нашей страны.

Эти последствия очень важные и «долгоиграющие», и они еще выше поднимают планку значимости выставки и проводившихся в ее рамках мероп­риятий.

В данной связи хочу поделиться соответствующими впечатлениями в наиболее близкой для меня проблематике – научно-технологической и образовательной сфере.

Выступая на закрытии выс­тавки, Президент Казахстана особо подчеркнул, что она «оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей страны».

Чтобы глубже понять, какими будут эффект и толчок ЭКСПО, ее последствия можно условно подразделить на несколько крупных групп.

Первая – это, безусловно, прямое продвижение представленных на выставке достижений в практику – в реальную экономику и общественную жизнь стран планеты.

Инновации – в жизнь

Реализация и распространение экспонировавшихся на ЭКСПО­ достижений в производстве и социальной сфере мира подразумеваются как одна из важнейших и непосредственных целей проведения выставок.

В сегодняшнем мире существуют достаточно эффективные механизмы промышленного освоения подобных достижений, основанные прежде всего на апробированных и надежно работающих инновационных системах развитых стран. Поэ­тому за судьбу показанных на ЭКСПО-2017 экспонатов в мировой практике можно не беспокоиться.

Другое дело – Казахстан, для нас это дело новое. Во-первых, подобная выставка и для нашей страны, и для региона – первая в истории. Во-вторых, пока еще не до конца налажен механизм практического освоения технических и технологических инноваций.

А задача взять все лучшее с ЭКСПО и освоить в производстве достаточно жестко поставлена Главой государства. Да и возможности для этого у страны – хозяйки ЭКСПО – по-настоящему уникальные. И если их удастся хотя бы частично реализовать в собственном производственном, энергетическом и других секторах экономики, Казахстан сможет совершить серьезный технологический рывок в целом ряде направлений.

Работа по этому вопросу велась с самого начала выставки, ведется она и сейчас, причем в общегосударственном масш­табе.

О ее направленности и масш­табах свидетельствуют, в частности, следующие данные.

Так, Министерство энергетики РК сообщило, что была сформирована специальная рабочая группа, осуществившая мониторинг и анализ технологий, представленных на выставке. По результатам ее работы составлен перечень из 105 достижений, потенциально эффективных для внедрения в Казахстане. Они разработаны в таких странах, как Австрия, Германия, Нидерланды, Испания, Великобритания, Россия, Канада, Финляндия и другие, и представляют сферы нефти и газа, угольной и атомной промышленности, электроэнергетики, энергосбережения и возобновляемых источников энергии, экологии, контроля качества воздуха и так далее. В настоящее время министерство прорабатывает вопросы реализации этих проектов, составляет соответствующую «дорожную карту». Сообщалось, что конкретная заинтересованность бизнеса проявлена уже к 68 предложенным технологиям, а одна из них уже проходит эксплуатационное тестирование в Астане (финская инновационная станция экологического мониторинга).

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что благодаря ЭКСПО ведомство выб­рало 66 новых технологий из 15 стран мира. Они представлены в том числе сферой эффективного использования энергии ветра и солнца, в частности, для отдаленных пастбищных участков. Ведомство также проявило интерес к инновационным способам промышленных технологий очистки воды и воздуха, переработки отходов.

Идет аналогичная работа и в регионах Казахстана.

К примеру, в Карагандинской области намерены реализовывать более 30 проектов, представленных на выставке. Интересные проработки идут в Актау. Они связаны с проектом Smart city, разработанным именно для этого города одной из крупнейших инжиниринговых компаний Италии и предс­тавленным на ЭКСПО-2017. Разработчики сообщили, что этот проект нового энергетичес­ки автономного квартала на 120 тыс. жителей вызвал интерес у представителей власти, получено одобрение со стороны казахстанского Правительства и со стороны инвесторов. Уже скоро нужно будет переходить к действиям. И такие примеры не единичны.

Поэтому есть надежда, что направляемая государством массированная реализация инноваций ЭКСПО-2017 в реальном секторе экономики позволит «разбудить» отечественный бизнес в плане интереса к внедрению инноваций, послужит росту отечественного спроса на инновации (его нынешняя слабость по сравнению с развитыми странами, на мой взгляд, существенно замедляет развитие инновационного процесса в Казахстане). Ведь на волне единовременной реа­лизации десятков и десятков инноваций ЭКСПО это препятствие может быть в определенной степени нивелировано.

При этом, естественно, пройдет и практическое совершенствование деятельности национальной инновационной системы Казахстана, ее инс­титуциональных элементов и методологии. Все это в совокупности придаст знаковый импульс инновационному развитию Казахстана и его экономике в целом.

Вторая группа факторов ­ЭКСПО, которая окажет продолжительное и системное влияние, связана с научным и инженерным развитием и взаи­модействием.

Наука и инженерия – главная основа инноваций

Это ярко показал Всемирный конгресс инженеров и ученых «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации», организованный в рамках ЭКСПО-2017 Национальной инженерной академией РК (НИА РК) и Казахстанской национальной академией естественных наук (КазНАЕН) и ставший уникальнейшим мероприятием в истории Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона.

Конгресс, адекватный по тематике самой выставке, соб­рал цвет мировой науки и инженерной мысли в сфере энергии будущего. В нем приняли участие 4 нобелевских лауреата: Раженд­ра К. Пачаури – председатель правления Института энергии и ресурсов (Индия, США), Рае Квон Чунг – руководитель отдела по окружающей среде и устойчивому развитию ЭСКАТО (Республика Корея), Риккардо Валентини – директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений (Италия), Мохан Мунасингхе – председатель Института развития Munasinghe (Шри-Ланка), 11 лауреатов Международной премии «Глобальная энергия» – видных ученых и специалис­тов в области мировой энергетики. Всего же в конгрессе участвовали более тысячи представителей из 51 страны.

Форум поддержали очень авторитетные международные организации: Международное агентство по возобновляемым источникам энергии IRENA, Международная ассоциация водородной энергетики, Всемирный совет будущего, Федерация инженерных институтов исламских стран и еще целый ряд организаций.

Приветствие участникам конг­ресса направил Президент Казахстана Нурсултан ­Назарбаев, выразивший уверенность, что «проведение Всемирного конгресса инженеров и ученых (WSEC) в Астане придаст новый импульс процессу поиска эффективных решений энергетических проблем человечества и внесет значимый вклад в совершенствование глобальной модели экономического роста».

Конгресс четко показал, что главной основой технологичес­ких инноваций в сфере энергетики будущего являются достижения фундаментальной науки, трансформирующиеся через прикладные исследования и инженерные разработки в новые технологии и продукты, переворачивающие наши представления о возможностях развития человечества.

Именно по этой цепочке получены такие принципиальные достижения, как более чем четырехкратное снижение цен на солнечную энергию за последние 10 лет, аналогичное снижение в сфере ветровой энергии, что впервые в мировой прак­тике ввело возобновляемую энергетику в список рыночно конкурентоспособных и доступных для человечества источников развития.

На конгрессе отчетливо прозвучало мнение, в том числе и казахстанских участников, о необходимос­ти поддержки дальнейшего развития альтернативной и возобновляемой энергетики, но одно­временно и о нецелесообразности форсированного и экономически неоправданного ее противо­постав­ления традиционной энергетике, которая в разумном балансе останется еще долгое время одним из важных источников энергии.

Конгресс существенно поднял авторитет и узнаваемость казахстанской науки и инженерной деятельности на мировой арене. Труды участников конгресса были опубликованы ведущими мировыми научными изданиями и вошли в копилку глобальных знаний человечества.

Выстроены устремленные в будущее новые эффективные цепочки связей с известными мировыми организациями и научными центрами, ведущими учеными, международным инновационно-производственным сектором.

К примеру, только на долю НИА РК пришлось 4 заключенных в ходе конгресса меморандума о сотрудничестве, в том числе с Корейским обществом по новой и возобновляемой энергии (KSNRE) – известным центром в сфере фотовольтаи­ки, водородной, геотермальной, гидро- и биоэнергетики, с Национальной академией наук Грузии, с Институтом развития Munasinghe (Шри-Ланка), основателем которого является лауреат Нобелевской премии Мохан Мунасингхе, принявший участие в конгрессе.

Также меморандумы заключили КазНАЕН – с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ для проведения совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, а Национальный ядерный центр РК – с Международной организацией ИТЭР для развития сотрудничества в области термоядерного синтеза, уникальной материально-технической базой для этого может стать казахстанский Токамак КТМ.

Казахстанским научно-инженерным сообществом также установлены тесные и долго­срочные контакты и достигнуты договоренности о сотрудничестве с такими известными международными компаниями, как ABB, Areva, Siemens и Vattenfall, ведущими научно-исследовательскими организациями (центрами Гельмгольца, Обществом и институтами Фраунгофера), многими другими инновационными и производственными компаниями, международными органами и организациями, специализированными центрами науки и техники разных стран.

Эти контакты и продуктивное взаимодействие станут еще одним кумулятивным и долговременным фактором, поднимающим научный и инновационный процесс в Казахстане на новую ступень развития.

В качестве третьей группы важных последствий ЭКСПО можно выделить влияние на образование, на подготовку квалифицированных кадров.

Человеческий капитал

Говоря о том, что квалифицированные кадры в научно-инновационном процессе являются ключевым звеном, мы полностью осознаем, что их полноценная подготовка системой образования немыслима, во-первых, без существенного повышения престижности естественно-научных и инженерных специальностей и, во-вторых, без активного приобщения учащейся молодежи к участию в научных исследованиях и инновационных разработках. Хочу особенно подчеркнуть необходимость развития фундаментальных исследований в вузовском секторе.

Именно они создают у молодежи тот фундамент знаний и научных способов мышления, который сохраняет свою ценность на долгие десятилетия. Участие же в прикладных исследованиях призвано стимулировать развитие у молодежи инновационной, в определенной степени предпринимательской жилки в науке.

В этом плане ЭКСПО-2017 сделала многое. Даже самое поверхностное ознакомление с выставкой способствовало пробуждению интереса молодежи к инновациям, научно-технологическим достижениям, повышению уважения к труду инженеров и ученых, желанию приобщиться к их деятельности.

Кроме того, выставка создала широкие возможности для установления новых научно-образовательных контактов и взаимодействия казахстанских вузов с научными центрами и вузами зарубежных стран. В ходе ЭКСПО был подписан целый ряд меморандумов и соглашений о таком сотрудничестве, как в научно-инновационной сфере и коммерциализации результатов научных исследований, так и в совершенствовании учебного процесса, развитии академической мобильности.

В частности, только в рамках Всемирного конгресса инженеров и ученых состоялись встречи и укрепление контактов казахстанских организаций с такими авторитетными на мировой арене вузами, как Стэнфордский университет и Университет Делавэр (США), Познаньский университет естественных наук и Университет технологий Люблина (Польша), Университет Куртин (Австралия), Китайский университет горнодобывающей промышленности и технологий, университет нефти Китая (КНР), Университет Токио (Япония).

Это еще один долговременный фактор влияния ­ЭКСПО-2017.

Также можно приветствовать инициативу Министерства образования и науки РК о создании широкодоступного единого цифрового образовательного ресурса по научным материа­лам экспозиции ­ЭКСПО-2017 с целью дальнейшего использования в образовательном процессе начиная со школьной скамьи.

Четвертая группа долговременных факторов последействия ЭКСПО – формирование инфраструктуры и условий для разработки и продвижения проектов по цепочке «наука – коммерциализация – освоение».

Инфраструктура и условия для дальнейшего развития

Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев по итогам выставки акцентировал внимание и на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки, поддержки молодых ученых, эффективном использовании для этого инфраструктуры ЭКСПО-2017.

Он отметил, что завершение выставки дает начало запуску нескольких новых масштабных проектов на ее базе.

Прежде всего это Международный финансовый центр «Астана», который должен стать финансовым хабом, цент­ром притяжения инвестиций и занять достойную нишу в международной финансовой системе.

Также на базе объектов ­ЭКСПО будет создан Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиций, он призван содействовать продвижению «зеленых» технологий, трансферту инноваций для социального и экономического прогресса. К формированию этого центра привлекается лидер вузовского сектора страны – Назарбаев Университет.

Все это послужит укреплению инфраструктурного обеспечения научно-инновационной дея­тельности в стране и дальнейшей службе всего выс­тавочного комплекса на благо развития Казахстана.

В заключение подчеркну: Меж­дународная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» «Энергия будущего», ставшая выдающимся успехом Казах­стана, оказывает и будет оказывать многостороннее, продолжительное и благотворное воздействие на нашу страну, на диверсификацию ее экономики, научное, технологическое и инновационное развитие.

И в том, чтобы это воздействие оказалось максимально полезным, крайне важны роль государства, эффективное взаи­модействие с наукой, бизнесом и мировым сообществом.