Казахстанские игроки – лучшие!

Надо сказать, что знаменитая игра, которая на российском телевидении имеет высокие рейтинги, пришла в Казахстан осенью прошлого года. По словам владельцев официальной франшизы игры «Что? Где? Когда?» элитарного интеллектуального клуба в Алматы Александра Телитченко и Анны Савельевой, привести игру в наш город было не так просто, учитывая, что она имеет более чем 40-летнюю историю, начиная с 1975 года. Ее создателем и первым ведущим был Владимир Ворошилов. Сегодня игры проводятся не только в нескольких странах СНГ, а также в США, Италии, Турции и Болгарии.

– Попытки завести игру в Казахстан делались неоднократно, но выбор москвичей был довольно жесткий. Для того чтобы игры проходили здесь, необходимо было соответствовать определенным критериям: по организации, по антуражу, подбору игроков… Поэтому в нашу страну игра пришла только полгода назад, – пояснил Александр Телитченко.

Алматинские игры, как и положено, проводятся по классическим правилам: команде из 6 игроков выделяется 60 секунд на обсуждение вопроса в формате «мозгового штурма». И если в дебютном сезоне участвовали команды, собранные из представителей интеллектуальной элиты всего Казахстана, и вел ее магистр клуба «Что? Где? Когда?», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», обладатель приза «Бриллиантовая сова» Александр Друзь, то сегодня играют только алматинцы. Но при этом москвичи осуществляют очень жесткий контроль за соблюдением всех правил ее проведения. За это время в Алматы побывали более 20 ведущих игроков московской версии, которые дали самую высокую оценку казахстанскому клубу.

Что же касается праздничной игры, то в ней приняли участие 10 команд премьер-лиги, всего 60 игроков. Кроме того, были приглашены гости из компаний-спонсоров. При этом не только бизнесмены, но и каждый желающий мог сделать свой взнос в общую копилку средств для ветеранов войны.

Как считают владельцы франшизы, основная идея клуба «Что? Где? Когда?» в Казахстане – это возрождение интеллектуальной элиты страны, поэтому это не коммерческий, а больше социальный проект, что подтвердила и нынешняя «победная» игра, которую вели Александр Телитченко и Анна Савельева. Все собранные в ходе ее средства – порядка миллиона тенге – были переданы ветеранам.

Игра «За Победу!»

В этот день в праздничном зале клуба непривычно звучали военные марши и песни 40-х лет, хотя все участники игры были одеты в вечерние наряды, как того требуют условия игры. Одна команда по выпавшему ей жребию играла за зеркальным столом, остальные – за столами в зале, и свои ответы в отличие от головной команды они подавали ведущим в письменном виде.

Открывая игру, Александр Телитченко начал со слов благодарности в адрес старшего поколения.

– Наши отцы, деды и прадеды вое­вали за то, чтобы сейчас над нами было мирное небо. Например, мой дед Тараненко Иван Романович прошел всю войну, дошел до Берлина. Бабушка трудилась в тылу, помогая фронту. И я уверен, в каждой семье есть причастные к той большой войне. Поэтому то, что сегодняшнюю игру мы посвятили нашим ветеранам – это нормальный долг каждого гражданина, – сказал ведущий.

Присутствующий на игре председатель Комитета ветеранов войны и военной службы при городском Совете ветеранов, капитан первого ранга в отставке Купесбай Жампиисов, который в этот вечер был избран игроками судьей по спорным вопросам, напомнил, что в годы войны более миллиона казахстанцев ушли на фронт, половина из них не вернулась.

– Они героически сражались на всех фронтах, спасая мир от фашистской чумы. И об этом мы всегда должны помнить. Сейчас в Алматы осталось в живых лишь 275 участников Великой Отечественной войны, 111 инвалидов ВОВ, 62 жителя блокадного Ленинграда, 45 узников фашистских лагерей. Всем им почти 90 и более лет, – сообщил Купесбай Жампиисов. – И то, что признанные интеллектуалы посвятили очередную игру элитарного интеллектуального клуба Дню Победы подтверждает, что молодежь помнит и ценит мужество наших солдат-победителей! Ветераны гордятся тем, что в нашей стране выросли идейно убежденные, интеллектуально развитые молодые люди, которые приняли эстафету преемственности поколений. Президент Казахстана в своей программной статье «Рухани жаңғыру», указывая на необходимость модернизации общественного сознания, ставит задачу воспитать именно такую молодежь, талантливую, патриотически настроенную.

А вы это знаете?

Так как третья игра весенней серии игр интеллектуального клуба была посвящена военной теме, то и часть вопросов звучала во «фронтовом разрезе». Например, такие.

Немцы, не желая признавать, что Красная армия могла нанести им поражение, утверждали, что Великую Отечественную войну выиграли генерал Мороз, генерал Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и грязи все понятно. А вот при чем тут мышь?

Ответ на этот вопрос, как и положено, был дан за 60 секунд.

– Мыши постоянно перегрызали электропроводку немецких танков и средства телекоммуникации.

А вот на этот вопрос игроки не смог­ли дать правильный ответ, и победные очки были засчитаны его автору.

«Михаил Тимофеевич Калашников в мемуарах пишет, что он и сам всегда стремился следовать этому принципу, позволявшему повысить надежность оружия и облегчить изготовление. Этот принцип можно записать двумя словами, добавив одну букву в название литературного произведения, экранизированного в 1932 году с учас­тием Гэри Купера. Назовите это произведение и принцип Калашникова».

А ответ звучал до обидного просто – название романа Хемингуэя «Прощай, оружие!», к которому надо было прибавить одно букву, чтобы получить принцип Калашникова – «Упрощай оружие».

Кстати сказать, вопросы для алматинской игры были подготовлены московскими знатоками, авторами их стали жители многих российских городов, а также столицы Казахстана – Астаны. Стоит добавить, что игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» проходят уже и в Усть-Каменогорске, в скором времени они придут и в другие города нашей республики. Кроме того, казахстанцы смогут увидеть их и в телевизионном варианте.