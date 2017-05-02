​«Интер», «Спортинг» и «Кайрат»

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Юрий Лифинцев

Первыми на площадку вышли действовавшие на тот момент обладатели почетного приза – спортсмены российского клуба «Югра» (Югорск) и финалисты турнира 2011 года – игроки лиссабонского «Спортинга». Португальцы выиграли со счетом 2:1 и во второй раз в истории своего клуба вышли в финал.

Следом на площадке появились команды «Интер Мовистар» (трехкратный обладатель Кубка УЕФА) и «Кайрат» (двукратный победитель клубного турнира Европы). Еще на предстартовой пресс-конференции журналисты посетовали на то, что таким, по справедливости говоря, должен быть финал нынешнего розыгрыша, а не полуфинал. Но жребий ничего в футзале не понимает, он не только слеп, но и глух к мольбам многих тысяч поклонников ведущих команд Старого Света. Позиция же главного тренера «Кайрата» Какау не изменилась: если ты намерен брать главный приз, то будь готов с полной отдачей играть с любым соперником и на любой стадии розыгрыша.

В этот день более 10 тыс. зрителей стали свидетелями настоя­щей битвы сильнейших клубов Европы. Интересная деталь: буквально на следующий день после полуфинальных игр стали известны итоги конкурса, ежегодно проводимого авторитетным порталом futsalplanet.com. И хочется привести некоторые номинации и назвать победителей в них за 2016 год. Лучшим клубом мира был назван «Интер Мовистар», лучшим игроком мира – Рикардиньо («Интер Мовистар»), лучшим клубным тренером мира – Хесус Веласко («Интер Мовистар»). Это – о наших пятничных соперниках.

А кое-что, как и в прошлом году, на футзальном сайте опять перепало «Кайрату» и национальной сборной Казахстана. Лучшим вратарем мира вновь был назван Игита, опередивший испанца Франсиско Седано и аргентинца Наколаса Сармьенто. Главный тренер «Кайрата» Какау занял второе место в номинации «Лучший тренер клубных команд» и третье место – среди тренеров национальных сборных.

В списке лучших клубов «Кайрат» расположился на третьем месте, а на шестой позиции среди сборных специалисты разместили казахстанскую национальную команду. В этом рейтинге сборная РК уступает только мощным дружинам Аргентины, Испании, России, Ирана и Португалии.

Очень, надо сказать, своевременным получилось оглашение порталом futsalplanet.com итогов конкурса. А то мы говорим, что «Интер Мовистар» и «Кайрат» – одни из самых лучших в мире футзальных клубов, а доказательства на комментаторские столы легли как раз во время «финала четырех» Кубка УЕФА.

Меньше всего хотелось бы сейчас пересказывать ход поединка грандов европейского и мирового футзала, но некоторые заметки и по прошествии нескольких дней не повредят. Казахстанский клуб проиграл испанцам со счетом 2:3, причем решающий гол хозяева пропустили за полторы минуты до финального свистка. В нашем составе мячи забили Кабреува (5-я минута) и Игор (16-я), «Кайрат» дважды вел в счете – 1:0 и 2:1, но буквально весь «малинник нам испортил» Рикардиньо: сначала он забил красивейший мяч после сольного прохода с высокотехничным дриблингом, затем – с пенальти, а в конце встречи выдал такой точный пас Ортису с угла площадки, что тому только и оставалось подставить ногу и вывести свою команду в финал.

Лучший игрок мира забивал лучшему вратарю мира! Где еще такое увидишь, если не в финале Кубке УЕФА! Надо сказать, что и Игита в матче с «Интером» был великолепен, несколько раз спас ворота «Кайрата», а сам вперед почти не рвался. За весь матч он лишь один раз нанес удар по воротам соперников, а свои покидал с огромной опаской.

Зато через два дня в матче за третье место между «Кайратом» и «Югрой» Игита бил по воротам россиян едва ли не чаще, чем нападающие хозяев. Команда решила предъявить свой главный козырь – игру впятером против четверых полевых соперников. Матч получился на редкость живым, эмоциональным и результативным, причем в кайратовском составе поначалу голами отмечались игроки, не так часто огорчающие голкиперов соперников: первый мяч в ворота «Югры» провел венгр Золтан Дрот, третий – иранец Хоссейн Тайеби, а между ними своего вратаря нечаянно огорчил россиянин Давыдов.

Еще два гола в нашем составе провели Кабреува и Диваней, но и команда из Ханты-Мансийского автономного округа в этом матче напомнила, кто был лучшим в прошлом году. Матч за третье место завершился со счетом 5:5, и болельщики увидели серию пенальти из шести ударов. Какау доверил пробить штрафные двум игрокам, забившим мячи в основное время (Дроту и Тайеби), а также Дугласу. Все три удара дос­тигли цели, а югорцы реализовали два штрафных. Победу «Кайрату» в этот до предела нервный момент принес лучший вратарь мира Игита, отбивший один мяч коленом. В серии пенальти – 3:2 в пользу «Кайрата», который и завоевал третье призовое место.

А победителем Кубка УЕФА-2017 стал испанский «Интер Мовистар», разгромивший в финале португальцев – 7:0. Счет в заключительном матче мог быть и скромнее, но после четвертого пропущенного мяча «Спортинг» 15 минут играл впятером, бросив свои ворота на произвол судьбы. И три заключительных мяча испанцы послали издалека в пустую лиссабонскую «рамку». Дважды в этой ситуации точно запустил мяч суперигрок мирового футзала Рикардиньо.

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