Интерактивное будущее ТВ Свежий выпуск 430 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Это позволит эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру, быстрее подключать новых абонентов, проводить сервисное обслуживание и в кратчайшие сроки реализовывать проекты по продвижению современных сервисов. Для абонентов это означает то, что надежность трансляции и передачи данных будут соответствовать лучшим мировым стандартам.

AlmaTV активно ведет техническое переоснащение с использованием последних достижений в сфере телекоммуникационных технологий. В перспективе – возможность приобретения клиентами отдельных каналов и предоставление услуг интерактивного заказа – видео по предуведомлению, новости в удобное время, дистанционное обучение...



