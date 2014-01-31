Интерактивное казначейство

В рамках юбилейной даты в Астане состоялась официальная встреча представителей Федерального казначейства России и Комитета казначейства Министерства финансов РК, цель которой – укрепление международных связей и обмен опытом в использовании информационных технологий в текущих операциях этой сферы услуг. Российскую деллегацию казначеев возглавил руководитель Федерального казначейства России Роман АРТЮХИН, интервью с которым мы предлагаем сегодня вниманию наших читателей.

– Роман Евгеньевич, говорят, праздники хорошо отмечать с самыми лучшими друзьями или же, как принято говорить сегодня, парт­нерами. Насколько положительно вы оцениваете уровень развития казначейства своих партнеров с точки зрения технологического совершенства?

– В ходе встреч и презентаций проектов казначейства Казахстана мы обсудили вопросы использования информа­ционных технологий в профильных операциях, в том числе преимущества и достижения дистанционного конт­роля деятельности террито­риальных подразделений, внед­рение бухгалтерского учета в государственных учреждениях по методу начисления и составления финансовой отчетности. И, как отметил председатель Комитета казначейства МФ РК господин Бекетаев, самый трудный вопрос, который решен и осуществлен национальным казначейством в начале пути, – это открытие Единого казначейского счета (ЕКС) в Национальном банке. Благодаря этому механизму проведения платежей по ЕКС ежедневно отслеживается состояние государственного бюджета, в частности, доходы, расходы, остаток денежных средств по областям и республике в целом.

Отрадно, что в плане информатизации казначейской службы Казахстан сделал значительный рывок вперед. Мы видим, что сегодня в государственных учреждениях Казахстана полностью внедрена информационная система «казначейство-клиент», которая позволяет в онлайн-режиме обрабатывать текущие финансовые документы. В территориальных подразделениях казначейства республики в данном формате обслуживается более 13 тысяч государственных учреждений. С июля 2013 года в органах казначейства начато электронное обслуживание и счетов местного самоуправления, а в нынешнем году комитетом планируется формирование консолидированной финансовой отчетности учреждений местного бюджета.

Словом, казначейство Казахстана сегодня – это интерактивно развивающийся финансовый институт, который служит информационной основой для эффективного управления государственными финансами на всех уровнях, причем с жестким контролем исполнения бюджетных процедур.

– Какие преимущественные стороны нынешнего развития казахстанского казначейства вы можете выделить?

– Безусловно, результаты в целом впечатляют. Судите сами, ведь все начиналось с бумажного документооборота, когда за каждой бумагой к учреждению вели 40 троп с четырех сторон света. Теперь это – электронный принцип учета, анализа и обработки информации, что обеспечивает высокую производительность работы этой службы. Примечательно, что казначейство рес­публики не останавливается на достигнутом, а продолжает дальнейшее совершенствование технологий. При этом некоторые новшества представляют немалый интерес и для нас. Например, казахстанцы, наряду с информатизацией системы кассового обслуживания, планируют внедрить онлайн-сервис и в сфере обслуживания счетов-фактур. Для нас это весьма необычный проект, и потому интересно, какие перспективы в этом плане имеются. Также переводится в электронный ­формат и система бухгалтерского учета, что, в сущности, обеспечивает определенную прозрачность этой деятельности. Уверен, что в этом случае повышается и уровень доверия общества к деятельности государственного сектора в целом.

– Что положительного в рамках взаимообмена опытом может взять Казахстан у России и наоборот?

– Казначейство Казахстана развивается с четкой ориентацией на объективные глобальные тренды развития казначейской системы. В России тоже реализуется проект электронного бюджета с построением интегрированной информа­ционной системы управления государственными финансами на основе автоматизации казначейства. При этом нам предстоит автоматизировать все бизнес-процессы, которые осуществляются в сфере государственного управления при проведении операций с финансовыми ресурсами. Это и учет финансовых активов, и расчет заработной платы, и управление трудовыми ресурсами.

Для казначейства России как федеративного государства очень важен фактор результативности, мобильнос­ти и эффективности всех этих процессов, достижимых на основе их автоматизации. Следую­щее важное для нас направление – это развитие системы бюджетных платежей. Сегодня у казначейства существует огромный потенциал в предоставлении сервисных услуг по платежам как внутри государственного сектора, так и для населения. И в этом плане немало полезного для нас опыта накоплено в практике казахстанского казначейства. В частности, это то, каким образом на основе введения единых счетов бюджетов можно управлять ликвидностью в госсекторе. Ведь задача казначейства состоит не просто в сосредоточении ресурсов, но и в поиске новых инструментов управления ликвидностью, рассматривая это на макроэкономическом уровне.

Например, в России в рамках общей кредитно-денежной политики мы осуществляем размещение средств федерального бюджета на депозиты. При этом важно иметь общее представление о том, каким образом эти деньги могли бы предоставляться банковской системе, обеспечивая тем самым их доступ к ликвидности. В рамках такого поиска у нас с Казахстаном подписано соглашение, предусматривающее взаимный обмен опытом в сфере расширения казначейских услуг на основе выработки оптимальных технологических решений.

– В современных условиях обеспечивать устойчивость платежно-расходной системы и основных финансово-экономических параметров становится все сложнее. Насколько в связи с этим важен вопрос о конкурентоспособности казначейств двух стран?

– Абсолютно согласен с вами, поскольку мы играем роль бухгалтеров и кассиров в государственной системе, и наши действия, безусловно, влияют на общее состояние всей финансовой системы. Взять хотя бы задачу своевременности уплаты текущих платежей, за которой по большей мере стоит имидж государства как ответственного кредитора и участника процессов денежного оборота. И от того, насколько казначейство поддерживает бесперебойное осуществление финансовых платежей, конечно же, зависит стабильность всех сфер государственного сектора. В этом заключается и состоятельность казначейства как технологического органа, задающего тон в сфере бюджетно-финансового сервиса.

– С учетом движения к более высокой интеграции в рамках ЕЭС насколько реальной может быть идея гармонизации двух систем?

– О будущих перспективах сегодня трудно судить, а что касается взаимодействия на нынешнем этапе в рамках ЕЭП, то у нас уже создана единая среда отчетности, мониторинга всех финансовых потоков, что позволяет говорить о наличии большего доверия между странами в сфере осуществления финансовых операций. При этом цифры экономических показателей свидетельствуют о том, что наше взаимодействие способствует росту экономики двух стран.

Беседовал Досжан НУРГАЛИЕВ