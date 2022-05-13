Интерес большой

В Атырау прошло заседание, на котором представители ОО «Атамекен ЭКО» обсудили вопросы внесения изменений и дополнений в Конституцию РК и роль референдума в построении Нового Казахстана.

Кроме экоактивистов, в мероприятии также приняли участие общественники, депутаты и преподаватели вузов.

Участники встречи уверены, что предстоящий республиканский референдум является особым событием, критически важным для строительства Нового Казахстана.

– Мы уже на пути становления открытого государства. Формируются новые отношения между государством и обществом. Исходя из той активности, которую мы видим в социальных сетях, вопрос поправок в Конституцию волнует многих граждан нашего общества. Поэтому я полагаю, что интерес народа будет большой, и, соответственно, ожидается большая явка. Казахстанцы придут на референдум и сделают свой выбор, – считает депутат областного маслихата Серик Кадыров.

Напомним, что внесение изменений и дополнений в Конституцию РК было инициировано Президентом в Послании народу в марте 2022 года.

– Мы переходим к новой государственной модели, новому форма­ту взаимодействия государства и общества. Будут внесены поправки в 33 статьи Основного закона. Это колоссальная работа, – отметил доцент Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева Болат Ныгметов.