​Интерес будет только расти

Как отметил М. Гусман, Евразийский медиафорум в Астане стал одним из самых заметных и интересных событий повестки дня.

– Сюда приезжают люди разных убеждений, политических взглядов, представляющие десятки стран мира, но именно доброжелательность и откровенность, которые стали визитной карточкой медиафорума, являются очень важным его компонентом. Здесь можно услышать разные точки зрения, ответы на самые разные вызовы современного мира, которые видоизменяются, но не теряют своей остроты, – отметил он.

Михаил Гусман еще раз поблагодарил Даригу Назарбаеву за эту блестящую идею и за то, что она считает очень важным продолжение диалога.

– Я знаю, что большое внимание форуму, его работе уделяет непосредственно Президент Нурсултан Назарбаев, который сделал очень много для того, чтобы современный Казахстан стал заметным и сильным государством на мировой арене, – подчеркнул М. Гусман.

В частности, мэтр российской журналистики отметил значимость Манифеста, с которым Глава нашего государства выступил на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.

– Интерес к призыву, который прозвучал в выступлении, будет только возрастать, – подчеркнул российский гость. – Это многолетняя тема и, может быть, даже личная боль Президента, потому что Казахстан был ядерной страной и добровольно отказался от ядерного оружия, которое было размещено на его территории. И в этой связи, я так понимаю, Нурсултан Абишевич чувствует личную ответственность за то, чтобы ядерное оружие не распространялось по миру, чтобы мир жил без войн. У него было много разных миротворческих инициатив, и все они находили отклик в мировом сообществе. Эти вопросы не могут быть решены сиюминутно, но сама инициатива, несомненно, привлекла всеобщее внимание.

Отвечая на вопрос относительно схожести информационного поля России и Казахстана, топ-менеджер ТАСС заявил:

– Исторически, и это понятно всем, мы, что называется, вышли из одной советской шинели, у нас было и сейчас есть очень много общего в подходах, понимании, приоритетах информационного поля. Сегодняшние казахстанские медиа очень интересны, разно­образны, здесь много прекрасных журналистов. Казахстан в принципе интересен как страна во всем мире. И мне кажется, долг казахстанских журналистов, их святая обязанность – как можно полнее и точнее доносить информацию о своей прекрасной стране для всего мира.

Михаил Гусман выступил модератором одного из заседаний форума, посвященного особенностям информационных войн и роли СМИ в установлении мира и разжигании конфликтов. Информационные войны, по его мнению, – явление перманентное, но они имеют более спокойные и более острые фазы. Сейчас идет процесс обострения информационного противостояния и борьбы.

– Но я, как человек, который интересуется историей журналистики, в том числе историей информационных войн, должен сказать, что, если брать XX и XXI века, то они, по большому счету, не останавливались никогда. Информационные войны не были такими изощренными, не было телевидения, Интернета. Но уже в начале XX века, во время Первой мировой войны, стороны активно задействовали газеты и радио. Это будет продолжаться и в будущем.

На вопрос о свободе слова в Казахстане М. Гусман ответил, что внимательно и много лет следит за казахстанской прессой.

– Мне кажется, что все точки зрения и позиции, которые есть в казахстанском обществе, в той или иной степени находят отражение в казахстанских медиа. Можно встретить критику, поддержку, объективный и субъективный анализ. Вот эта возможность высказать свою точку зрения, наверное, и есть свобода слова, – резюмировал он.