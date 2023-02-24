Интерес финского бизнеса к казахстанскому рынку возрос – Вилле Скиннари

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика, Европа
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии Вилле Скиннари, прибывшим в Астану с рабочим визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили широкий круг вопросов в сферах торговли, привлечения инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации, образования, низкоуглеродного развития и других.

Премьер-министр отметил, что Казахстан видит в лице Финляндии одного из ключевых партнеров в регионе Северной Европы и международных организациях. В этой связи Правительство настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

«Мы видим большие возможности по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли. Важная роль в этом отводится нашей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в том числе является эффективной платформой для диалога между бизнес-кругами двух стран», – сказал Алихан Смаилов.

В этом контексте премьер-министр приветствовал открытие нового визового центра при посольстве Финляндии в Астане, а также планы по проведению круглого стола с участием казахстанских и финских компаний.

В свою очередь Вилле Скиннари обозначил заинтересованность Финляндии в продвижении климатических инициатив, развитии возобновляемой энергетики и перспективных логистических коридоров из Азии в Европу, в первую очередь Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Кроме того, министр отметил повышение интереса финского бизнеса к казахстанскому рынку, а также высокий потенциал по укреплению отраслевого сотрудничества, в частности, в сферах цифровизации и образования.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать активную совместную работу для расширения казахстанско-финского партнерства.

 

 

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