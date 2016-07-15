​Интерес к «Энергии будущего»

В рамках выставки, участие в которой принимают представители более 600 компаний из 95 стран мира, была организована специальная панельная сессия на тему ­«ЭКСПО-2017» – «Энергия будущего».

В своем выступлении на сессии Р. Жошыбаев отметил, что тема «Энергия будущего» была выбрана не случайно. Несмотря на наличие больших запасов традиционных источников энергии, Казахстан принял и реализует Концепцию по переходу к «зеленой» экономике, в соответствии с которой к 2050 году планируется увеличение доли возобновляемых источников энергии до 50% от общего энергобаланса страны. В 2017 году организаторы ЭКСПО будут акцентировать внимание мировой общественности на вопросах сокращения выбросов СО2, энергоэффективности и развития ВИЭ.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов рассказал, что крупнейшие российские компании планируют принять участие в ЭКСПО-2017, в том числе это горно-металлургическая компания «Норильский никель», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Российские сети». Он также сообщил, что Россия в настоящее время ведет проработку формата участия и тематических направлений.

Спикеры сессии высоко оценили ход подготовки к выставке и выразили уверенность в том, что она станет площадкой, на которой будут представлены самые прорывные, инновационные и перспективные проекты в сфере альтернативной и возобновляемой энергии. Участники особо отметили инициативу Президента Казахстана об открытии в Астане Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН на базе инфраструктуры ЭКСПО-2017.

По итогам сессии прошла встреча Р. Жошыбаева с комиссаром секции РФ на ЭКСПО-2017, на которой обсуждались вопросы контентного наполнения павильона, проведения национального дня России в рамках выставки и привлечения российских туристов в Астану.

Также состоялись встречи Р. Жошыбаева с исполнительным директором организации по продвижению торговли Индии, заместителем комиссара индийской секции на ЭКСПО-2017 Шубхрой Сингхом и руководителем EXPO One, компании-оператора по организации павильона Китая на выставке в Астане Ин Чжаном. Стороны детально обсудили организационные вопросы участия Китая и Индии в ЭКСПО-2017.