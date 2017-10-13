​Интерес к региону растет

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Жубаныш Байгуринов

Встречи подобного уровня с участием зарубежных экспертов, инвесторов стали для региона традиционными и направлены на то, чтобы стимулировать приток отечественных и иностранных инвестиций в экономику облас­ти. И форум каждый раз служит хорошей диалоговой площадкой для сближения интересов и продвижения бизнеса, налаживания тесных связей с национальными компаниями, крупными финансовыми институтами, подписания взаимовыгодных контрактов по реализации перспективных проектов в самых разных отраслях.

И это закономерно – регион в инвестиционном отношении привлекателен по многим направлениям: развиваются горнорудная и нефтегазовая отрасль, обрабатывающая промышленность, АПК.

Достаточно сказать, что за 8 месяцев года достигнут рост инвес­тиций в экономику области на 130%. А в рейтинге Doing Business регион занимает второе место по легкости ведения бизнеса в Казахстане и третье место по сумме внешних инвестиций в основной капитал по РК за последние 5 лет.

На сегодня минерально-сырьевая база области насчитывает 340 месторождений, на территории действует более 700 иностранных предприятий. То есть интерес зарубежных партнеров к потенциалу региона растет, и власти стараются создать для этого самые благоприятные условия.

Участники форума в первый день имели возможность ознакомиться с работой уже реализованных крупных инновационных проектов, модернизированных производств области. Они посетили заводы по выпуску нефтяного оборудования, металлических изделий, прицепной техники, индустриальную зону «Актобе», ряд перерабатывающих предприятий аграрного сектора, побывали на социальных объектах, строящихся на основе государственно-частного партнерства.

В рамках рабочей программы были организованы мастер-классы и тренинги со студентами вузов, начинающими предпринимателями и руководителями малого и среднего бизнеса города. Для этого были приглашены известные бизнес-тренеры, такие как Светлана Соболева (Израиль, Москва, Сколково), основатель и президент международной компании ГК «Arman Holding», победитель в номинации «Предприниматель года в России» по версии Ernst & Yong Серикбай Бисекеев и другие.

Во время деловой игры по формированию креативного мышления Fresh Biss были затронуты самые разные темы, связанные с обеспечением условий для успешного ведения бизнеса, инвестирования в самих себя, подняты вопросы маркетинга и т. д.

Второй день форума также обе­щает быть насыщенным. Состоятся пленарное заседание на тему «ЭКСПО-2017: импульс развития регионов», выставка инвестиционного потенциала и проектов области, а также пройдут три панельные сессии. По итогам работы форума планируется подписание более 15 меморандумов на общую сумму около 300 млрд тенге. 

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