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​Интерес к стране растет
Адина Нурберген

Такое мнение прозвучало на брифинге для представителей дипломатического корпуса и международных бизнес-ассоциа­ций в Министерстве иностранных дел РК.

Темой встречи с представителями международных ассоциаций предпринимателей и дипломатами стало привлечение иностранного капитала в казахстанскую экономику. На вопросы иностранных гостей ответили вице-министр национальной экономики Казахстана Мадина Жунусбекова и директор департамента внешнеэкономической политики МИД РК Олжас Исабеков.

Презентацию действий Казахстана по повышению позиции страны в рейтинге «Глобальный индекс конкурентоспособнос­ти» (ГИК) Всемирного экономичес­кого форума провела Мадина Жунусбекова. В частности, она сообщила, что наша страна планирует подняться в нем на 12 позиций.

– В нынешнем году мы ожидаем, что Казахстан займет 45-ю позицию по «Глобальному индексу конкурентоспособнос­ти», – отметила вице-министр.

Мадина Жунусбекова напомнила, что по итогам 2017 года в этом индексе Казахстан занял 57-е мес­то среди 137 государств. По ее словам, для поднятия позиции нашей страны проводится масштабная работа во многих сферах экономики и по линии совершенствования законодательства.

– За последние годы проведена ревизия контрольно-надзорных функций госорганов, в ходе которой значительно снижено количество административных барьеров и регуляторная нагрузка на бизнес, – рассказала она. – Также осуществлена цифровизация предоставляемых госуслуг.

В будущем, по ее словам, планируется внедрение в Казахстане принципов корпоративного управления (КУ) в частном секторе экономики, а также разработка рейтингов КУ с привязкой к системе управления рисками контролирующих органов.

Говоря о работе по повышению рейтинга страны, глава департамента внешнеэкономической политики МИД Олжас Исабеков обратил внимание на развитие сферы, имеющей ключевое значение, – транспортной инфраструктуры и логистики.

– В Казахстане планируется отремонтировать 2,5 тысячи километров дорог, при этом акцент сместится на дороги местного и регионального значения, – уточнил глава департамента. – Кроме того, серьезное внимание будет уделено вопросам дальнейшего совершенствования системы образования. Здесь мы также наблюдаем улучшение: по показателю «здравоохранение и школьное образование» наша позиция в рейтинге существенно улучшилась, и работа в данном направлении продолжится.

Кроме того, Олжас Исабеков отметил, что повышается рейтинг Казахстана в ГИК ВЭФ по индексу восприятия коррупции – за год наша страна поднялась на шесть пунктов.

– Противодействие и борьба с коррупцией – ключевой приоритет в работе Правительства, соответствующие задачи ставит Глава государства, – отметил представитель МИД. – Казахстан планирует вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития, и те меры, которые государства, взаимодействующие с этой организацией, принимают в сфере борьбы с коррупцией, – одни из ключевых при рассмотрении членства той или иной страны.

Также он обратил внимание на то, что представители иност­ранных компаний активно интересуются нашей страной.

– Есть общеправительственные планы по взаимодействию с инвесторами, а по линии МИД приняты такие меры, как расширение безвизового режима со многими странами. И мы отмечаем, что интерес к Казах­стану как в туристической, так и в деловой сферах растет. Это видно по числу созданных совместных предприятий, которое по итогам 2017-го превысило в 1,5–2 раза показатель 2016 года, – отметил Олжас Исабеков.

Помимо этого, иностранных гостей интересовали вопросы, касающиеся участия крупных компаний в казахстанской экономике, показателей верховенства права, независимости судей, условий для создания и развития нового бизнеса.

Как было отмечено, содействие привлечению иностранных инвестиций и инновационных технологий в приоритетные отрасли казахстанской экономики, а также продвижению ориентированной на экспорт продукции отечественных предприятий является ключевым элементом внешнеэкономической политики Казахстана и одним из основополагающих приоритетов торговой и экономической дипломатии.

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