​Интерес могилевских партнеров

Стороны обсудили направления и перспективы совместных действий, механизм которых в рамках ЕАЭС существенно упростился. Среди наиболее приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества – стройиндустрия и проведение совместных научных исследований. На сегодня в Восточном Казахстане, к примеру, широко используется лифтовое оборудование белорусского производства.

Партнеры из Могилева за время своего пребывания в регионе успели побывать на нескольких промышленных предприятиях, посетили недавно открывшийся Центр крови, новый областной драмтеатр, реабилитационный центр.

«В условиях мирового экономического кризиса предприятия региона работают стабильно и имеют неплохой потенциал для дальнейшего развития, – отметил заместитель председателя Могилевского исполкома Дмитрий Янков. – Видно, что восточноказахстанцы относятся к кризису как к временному явлению, продолжают наращивать производственные темпы».

В Могилевской области на сегодня имеется более 20 тыс. строительных комплексов и два завода крупнопанельного домостроения с мощностью 160 и 170 тыс. кв. м. Здесь получили широкое распространение разработки каркасного возведения, популярно жилье свободной планировки.