​Интерес нарастает

Председатель правления НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с делегацией Республики Болгарии во главе с председателем Народного Собрания этой страны Цецкой Цачевой и Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Казахстан Василем Петковым.
Председатель правления представил проект «ЭКСПО-2017» делегации в составе депутатов и представителей СМИ, рассказал о ходе строительства выставочного комплекса и целях самой выставки.
«Тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего» – на сегодня является важной и своевременной. Ведь для всего мира проблема энергоэффективности и развития альтернативных источников энергии особо актуальна», – сказала председатель Народного Собрания Болгарии Цецка Цачева.
«Уже есть страны, которые активно используют возобновляемые источники энергии. Например, Великобритания генерирует 19% энергии из возобновляемых источников, в то время как Коста-Рика довела этот показатель до 90%», – отметил Ахметжан Есимов.
Также председатель правления уточнил, что на данный момент 51 страна и 11 международных организаций подтвердили свое участие, и констатировал большой международный интерес к выставке.
Также глава АО «НК «ЭКСПО-2017» встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Казахстан Уяныком Невзатом и советником по торговле посольства Турции в РК Гюнером Сертачом.
«Для нас очень важно, что Турция заявила участие в ЭКСПО, и сейчас ждем назначения вашего комиссара для дальнейшей продуктивной работы», – отметил Ахметжан Есимов.