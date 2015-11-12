​Интерес нарастает

Председатель правления НК «Астана ­ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с делегацией Республики Болгарии во главе с председателем Народного Собрания этой страны Цецкой Цачевой и Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Казахстан Василем Петковым.

Председатель правления представил проект «ЭКСПО-2017» делегации в составе депутатов и представителей СМИ, рассказал о ходе строительства выставочного комплекса и целях самой выставки.

«Тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего» – на сегодня является важной и своевременной. Ведь для всего мира проблема энергоэффективности и развития альтернативных источников энергии особо актуальна», – сказала председатель Народного Собрания Болгарии Цецка Цачева.

«Уже есть страны, которые активно используют возобновляемые источники энергии. Например, Великобритания генерирует 19% энергии из возобновляемых источников, в то время как Коста-Рика довела этот показатель до 90%», – отметил Ахметжан Есимов.

Также председатель правления уточнил, что на данный момент 51 страна и 11 международных организаций подтвердили свое участие, и констатировал большой международный интерес к выставке.

Также глава АО «НК «ЭКСПО-2017» встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Казахстан Уяныком Невзатом и советником по торговле посольства Турции в РК Гюнером Сертачом.

«Для нас очень важно, что Турция заявила участие в ЭКСПО, и сейчас ждем назначения вашего комиссара для дальнейшей продуктивной работы», – отметил Ахметжан Есимов.