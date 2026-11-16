«Интереснее всего писать про то, как человек превращается в монстра»: сценарист и режиссер о фильме «Тоқылдақ»

С 26 ноября в прокат выходит «Тоқылдақ» - мистический триллер, который превращает болезненную тему подросткового буллинга в напряженную историю о жестокости, одиночестве и цене равнодушия. В центре сюжета - школьник Олжас, ставший мишенью для насмешек и издевательств сверстников. Однажды привычный для него мир рушится, и вокруг начинают происходить загадочные и пугающие события…

фото предоставлено организаторами

Режиссером фильма выступает Арыстан Каунев, для которого это дебют в качестве постановщика. Он в основном известен как соавтор молодежного сериала Sheker, а также сосценарист таких хитов, как «Брат или брак», «Бизнес по-казахски» и «Дәстүр: Теріс бата». Нам удалось поговорить с режиссером о его взглядах на буллинг, о воспитании детей, об отличиях справедливости от мести и о том, кому в первую очередь адресован фильм «Тоқылдақ».

— Как появилась идея фильма «Тоқылдақ»? Был ли конкретный случай, личный опыт или наблюдение, которое подтолкнуло вас к этой истории?

— Это все вместе: где-то наблюдение, где-то личный опыт - все собралось в одно целое. Изначально задумка была про неких школьных мстителей, но затем история переросла в мистику. Что в итоге у нас получилось, вы можете посмотреть уже с 26 ноября. Надеюсь, всем понравится.

— Буллинг часто воспринимают как исключительно подростковую проблему. Но насколько, на ваш взгляд, в происходящем виноваты взрослые: родители, учителя, общество? Что вы хотели сказать об их роли в этой истории?

— По мне, буллингу подвергаются дети, которые не могут отстоять себя и расставить границы. А это означает, что, скорее всего, этому навыку их не научили дома. В то же время дети, которые буллят, тоже не понимают, какой вред они наносят, скорее не осознают этого. Воспитание вообще, наверное, сложнейшая штука в этом мире. И если вы не занимаетесь воспитанием своих детей, этим будет заниматься кто-то другой. Конечно, родители должны прежде всего включаться и что-то делать.

— В фильме жертва буллинга постепенно сама становится источником опасности. Насколько для вас было важно показать, во что может превратиться накопленная обида и агрессия, если человек остается с ними один на один?

— То, что показано в фильме, - это, скорее, самая крайняя точка. В реальности большинство детей меняют школу, окружение или класс. Но в редких случаях бывают и такие ситуации, и это то, до чего совсем не хочется доводить. Это история не только о буллинге, но и об одиночестве. При этом у нас не было задачи снимать нарочито мрачно или делать зрителю больно.

— Как вы считаете, изменился ли школьный буллинг за последние десятилетия? Смогут ли взрослые зрители узнать в этой истории то, с чем сами сталкивались в школьные годы?

— Ну, с развитием социальных сетей, думаю, да. Мне кажется, сам по себе буллинг не изменился: всегда были дети, которые самоутверждались за счет других, и всегда были те, кто становился объектом насмешек или травли. Изменились скорее формы. Если раньше все заканчивалось за порогом школы, то сегодня с появлением соцсетей травля может преследовать ребенка круглосуточно.

— Где, на ваш взгляд, проходит грань между справедливым наказанием и местью? Хотели ли вы, чтобы зритель в какой-то момент начал сомневаться в собственном сочувствии главному герою?

— Справедливость и месть - это разные вещи. Справедливость останавливает зло, а месть только порождает новое. Поэтому в фильме герой потихоньку переходит на другую сторону, и, конечно, в какой-то момент ему уже не хочется сопереживать.

— Насколько далеко вы были готовы зайти в изображении жестокости? Было ли для вас принципиально не смягчать происходящее, даже если некоторые сцены могут вызвать у зрителей дискомфорт?

— Мы себя сдерживали. На бумаге сначала все было жестче, но затем пришло понимание, что нужно смягчить многие наши придумки. Мы старались балансировать - надеюсь, у нас получилось.

— Кому в первую очередь адресован «Тоқылдақ» - молодому поколению или взрослым? И какой главный вопрос вы хотели бы, чтобы зритель задал себе после просмотра?

— И тем, и другим. Молодому поколению - чтобы ребята поняли, как себя чувствует одинокий, затравленный человек, а взрослые смогут узнать или вспомнить себя в школьные годы. Главный вопрос, который хочется оставить: как такое исправить?

— Как проходил кастинг фильма? По каким критериям вы выбирали актеров на главные роли? Почему именно эти артисты были утверждены на роли Олжаса и его мамы?

— На кастинге мы смотрели прежде всего на то, чтобы игра была убедительной. На роль Олжаса мы приметили Магзамана Торенияза еще в сериале «Тренер аға» и пригласили его в проект, с чем он отлично справился. Потом уже вокруг него строили весь актерский ансамбль. На роль мамы Олжаса пришла Толкын Нурбекова - нам было важно, чтобы она передала образ матери, находящейся на грани срыва, и она сделала это очень правдоподобно.

— Какая история со съемок «Тоқылдақ» запомнилась вам больше всего? Возможно, были неожиданные ситуации, сложные сцены или моменты, когда что-то пошло не по плану, но в итоге привело к интересному результату?

— Во время кастинга произошел реальный конфликт между исполнителем главной роли и парнем, который играет его обидчика. Мне показалось, что эта искра неплохо сработает в кадре. В итоге на площадке ребята подружились и выдали отличные актерские работы.

— Ранее вы работали в разных жанрах, в том числе над комедийными проектами, а также были одним из авторов подросткового сериала «Шекер». Теперь вы обращаетесь к мистике и социальной драме. Чем для вас «Тоқылдақ» отличается от предыдущих проектов и что нового вы хотели попробовать как автор?

— «Шекер» - это проект о моральном падении человека. Наверное, интереснее всего писать именно про то, как человек превращается в монстра. «Тоқылдақ» в чем-то повторяет этот троп падения, только в других обстоятельствах и под другим углом.

— Несмотря на серьезную тему и мистический саспенс, «Тоқылдақ» выглядит как динамичное жанровое кино, а не тяжелая фестивальная драма. Оставляете ли вы зрителю свет в конце тоннеля?

— Да, конечно. Мы с самого начала хотели снять именно зрительское кино. Понятно, что по ходу сюжета героям приходится непросто, но это не мрачная артхаусная история, после которой хочется выйти и погрустить, а бодрый легкий триллер на серьезную тему. В конце концов, кино должно давать какую-то надежду. Зрители выйдут из зала с хорошим, правильным послевкусием - спойлерить не буду, но финал вас точно порадует.

Мистический триллер «Тоқылдақ» можно будет посмотреть во всех кинотеатрах с 26 ноября.