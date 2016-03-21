​Интересно сравнить

Говоря о парламентских выборах, признаю, что они тоже превратились в праздник – праздник демократии и права. В первую очередь мне хочется отметить высокую корректность составления списков избирателей. На всех участках, где побывала наша делегация, при нас не случилось ни одного обращения в центр обслуживания населения для уточнения людьми своего участка, адреса или фамилии. Это говорит о большой работе, которая была проделана задолго до начала выборов.